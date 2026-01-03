به گزارش خبرنگار مهر، از شامگاه جمعه روز اول اعتکاف دانش‌آموزی شهرستان هشترود با حضوری پرشور آغاز شد؛ جایی که ۱۵۰ دانش‌آموز دختر و ۴۰ دانش‌آموز پسر با دل‌هایی سرشار از شوق بندگی، قدم به فضای معنوی اعتکاف گذاشتند.

در نخستین ساعات این آئین الهی، عطر نماز، تلاوت قرآن و زمزمه دعا فضای مسجد را آکنده کرد و دانش‌آموزان با رها شدن از هیاهوی روزمره، لحظاتی ناب از خلوت با خدا را تجربه کردند.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی، جلسات معرفتی و سخنرانی‌های تربیتی متناسب با سن نوجوانان، از دیگر بخش‌های روز اول این اعتکاف معنوی در هشترود بود.

اعتکاف دانش‌آموزی هشترود، جلوه‌ای روشن از پیوند نسل نوجوان با معنویت و نشانه‌ای امیدبخش از رویش‌های دینی در میان دانش‌آموزان است که تا سه روز ادامه خواهد داشت.