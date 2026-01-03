  1. استانها
هشترود- اعتکاف دانش‌آموزی شهرستان هشترود با حضور پرشور نوجوانان آغاز شد و ۱۹۰ دانش‌آموز دختر و پسر با شرکت در این آیین معنوی، سه روز خلوت با خدا را در فضای مسجد تجربه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از شامگاه جمعه روز اول اعتکاف دانش‌آموزی شهرستان هشترود با حضوری پرشور آغاز شد؛ جایی که ۱۵۰ دانش‌آموز دختر و ۴۰ دانش‌آموز پسر با دل‌هایی سرشار از شوق بندگی، قدم به فضای معنوی اعتکاف گذاشتند.

در نخستین ساعات این آئین الهی، عطر نماز، تلاوت قرآن و زمزمه دعا فضای مسجد را آکنده کرد و دانش‌آموزان با رها شدن از هیاهوی روزمره، لحظاتی ناب از خلوت با خدا را تجربه کردند.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی، جلسات معرفتی و سخنرانی‌های تربیتی متناسب با سن نوجوانان، از دیگر بخش‌های روز اول این اعتکاف معنوی در هشترود بود.

اعتکاف دانش‌آموزی هشترود، جلوه‌ای روشن از پیوند نسل نوجوان با معنویت و نشانه‌ای امیدبخش از رویش‌های دینی در میان دانش‌آموزان است که تا سه روز ادامه خواهد داشت.

