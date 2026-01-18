عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران درباره وضعیت کشت گندم در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به خبرنگار مهر گفت: دو سوم سطح زیرکشت گندم کشور دیم است. میزان تولید در این اراضی بستگی به میزان بارش و پراکنش باران در استان های مختلف دارد.

وی ادامه داد: امسال ۷.۷ میلیون تن گندم تحویل دولت شد و امیدواریم با توجه به خشکسالی کشور، سال آینده نیز همین میزان تولید برای کشوررقم تکرار شود.

وی افزود: اگر بارش ها مناسب باشد، می توان امیدوار بود که میزان تولید حتی به عدد ۸.۵ میلیون تن هم برسد.

هاشمی با بیان اینکه تولید به بارش به موقع بستگی دارد، اظهار کرد: پیش بینی دقیق نمی توان داشت اما بارش های بهاره می تواند کمبود بارش پاییز و زمستان را جبران کند.

عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به سایر عوامل تاثیرگذار بر تولید گندم، تصریح کرد: گندم‌کاران به ۳ نوع کود ازوته (اوره)، فسفر و پتاسه برای کشت خود نیاز دارند. تولید کود اوره در داخل است و بیشترین مصرف آن برای گندم، اواخر زمستان و اوایل بهار است که در این خصوص باید پتروشیمی ها همراهی لازم را داشته باشند.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به وارداتی بودن کودهای فسفر و پتاسه، گفت: کوددهی به موقع گیاه در بهره‌وری تولید تاثیر زیادی دارد و با توجه به تغییر ارز باید دید در نهایت تامین کود مورد نیاز چگونه انجام خواهد شد.