۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۵۴

سوال روز بیست و پنجم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در مرکزی

اراک- سوال روز بیست و پنجم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در استان مرکزی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز بیستم و پنجم طرح زندگی با آیه‌ها با محوریت مفهوم آیه۲۳ سوره شوری (قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.عشق به نزدیکان پیامبر(ص)، مزد رسالت ایشان

۲.بازگشت نتیجه نیکی و بدی به خود انسان

۳.صبر و نماز، قدرت واقعی

۴.استقامت، تنها راه پیروزی

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.

هر روز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز ۱۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

