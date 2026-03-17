به گزارش خبرگزاری مهر، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به استعفای مقام ارشد دولت ترامپ به دلیل جنگ با ایران واکنش نشان داد.

سناتور ایالت ورمونت در این خصوص ادامه داد: جوزف کنت، یکی از مقامات ارشد مبارزه با تروریسم در دولت ترامپ، به تازگی استعفا داد. من و کنت در مورد خیلی چیزها توافق نداشتیم، اما او درست می‌گوید: ایران هیچ تهدید قریب‌ الوقوعی برای ملت ما ایجاد نکرده است و واضح است که ما این جنگ را به دلیل فشار اسرائیل و لابی قدرتمند آمریکایی آن آغاز کردیم.

همچنین شاون رایان نظامی و پیمانکار پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در واکنش به استعفای کنت گفت: بعضی وقت ها، تأثیرگذارترین جمله‌ای که می‌توان گفت، یک استعفای قاطع است! جای تأسف است که کار به اینجا کشیده شد. وی افزود: خدا به دادمان برسد! امیدوارم این حرف، بعضی‌ها (حامیان ترامپ) را بیدار کند.

این در حالیست که جوزف کِنت، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا که امروز در شبکه اجتماعی «ایکس» در مخالفت با جنگ آمریکایی- صهیونیستی از سمت خود استعفا داده بود، برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این باره نامه ای ارسال کرد.

مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا خطاب به ترامپ در این خصوص گفت: مسئولان بلندپایه اسرائیلی و شماری از افراد بانفوذ در رسانه‌ های آمریکایی کارزاری سازمان‌ یافته برای گمراه‌ کردن افکار عمومی به راه انداخته‌اند. از این کارزار برای فریب تو استفاده شد تا چنین وانمود کنند که ایران تهدیدی فوری برای ایالات متحده است. سخن گفتن از دستیابی به پیروزی سریع و قاطع در صورت «حمله» به ایران، دروغی آشکار بود. این همان شگردی است که اسرائیلی‌ ها پیش‌ تر برای کشاندن ما به جنگ فاجعه‌ بار عراق به کار گرفتند. ما هرگز نباید دوباره آن اشتباه را تکرار کنیم. من هرگز نمی‌ توانم از فرستادن نسل آینده جوانان کشورمان به جنگی که هیچ سودی برای مردم ما ندارد، حمایت کنم.

گفتنی است که این مقام ارشد دولت ترامپ ساعاتی پیش اعلام کرده بود: ایران هیچ تهدید مستقیمی برای آمریکا ایجاد نکرده است و به‌ وضوح مشخص است که ما این جنگ را تحت فشار اسرائیل آغاز کرده‌ایم. تصمیم گرفتم استعفا بدهم، زیرا نمی‌ توانم از جنگ جاری علیه ایران حمایت کنم.