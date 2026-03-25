محمد صلاح از لیورپول خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه لیورپول شامگاه سه‌شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۵ با انتشار ویدئویی خبرساز شد و اعلام کرد محمد صلاح ستاره این تیم پس از ۹ فصل حضور در جمع لک لک ها (لقب تیم لیورپول) در پایان فصل از این باشگاه جدا خواهد شد.

محمد صلاح در ویدیو منتشر شده از سمت باشگاه لیورپول اعلام ‌کرد: 《سلام به همگی، متاسفانه آن روزی که فکرش را نمی‌کردیم فرا رسید. این اولین بخش از خداحافظی من است. من در پایان فصل لیورپول را ترک خواهم کرد. هرگز تصور نمی‌کردم این باشگاه، این شهر و این مردم، تا این حد عمیق به بخشی از زندگی من تبدیل شوند. ممنون برای همه چیز. به خاطر همه شما، من هرگز تنها قدم نخواهم زد.》

لازم به ذکر است که باشگاه لیورپول و خود محمد صلاح هنوز مقصد این بازیکن را اعلام نکرده اند و طبق گفته فابریزیو رومانو (خبرنگار مشهور نقل‌وانتقالات در فوتبال اروپا) مدیربرنامه های صلاح هم هنوز با باشگاهی به توافق نرسیده و او از نیم های عربستانی و ایتالیایی پیشنهاد همکاری داشته است.

صلاح کاپیتان تیم ملی فوتبال مصر است و در جام جهانی ۲۰۲۶ رو در روی تیم ملی فوتبال ایران قرار می گیرد.