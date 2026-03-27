خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا از پاسخ به سئوالی درباره احتمال عملیات نظامی آمریکا برای خارج کردن کنترل تنگه هرمز از دست ایران طفره رفت.

وی، باز شدن تنگه هرمز را به اراده ایران در باز یا بسته نگه داشتن آن وابسته دانست و گفت: هر زمانی که ایران تهدید علیه کشتیرانی بین المللی را متوقف کند تنگه هرمز باز خواهد شد.

تلفات سنگین عملیات جدید حزب الله لبنان علیه اهداف صهیونیستی

حزب الله لبنان با انتشار چندین بیانیه، جزئیات جدیدی از اجرای عملیات‌های دقیق و سنگین علیه نیروهای هوایی و زرهی ارتش رژیم صهیونیستی را فاش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیه هایی از انجام چندین عملیات ضد صهیونیستی در محورهای مختلف خبر داد.

بر اساس این گزارش عناصر حزب الله عصر امروز جمعه با یک فروند موشک زمین به هوا، یک جنگنده ارتش رژیم صهیونیستی را که در حال نقض حریم هوایی بیروت بود، هدف قرار داده و آن را مجبور به ترک منطقه کردند.

همچنین در یک عملیات ویژه، یگان پهپادی مقاومت لبنان، پایگاه «میرون» به عنوان مرکز اصلی مراقبت، شناسایی و مدیریت عملیات هوایی ارتش صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داد. پهپادها در این عملیات با دقت به اهداف خود اصابت کردند.

از سوی دیگر شهرک «البیاضه» صحنه عملیات‌های پیاپی علیه تجهیزات زرهی ارتش صهیونیستی بود. در همین رابطه عصر امروز دو دستگاه تانک مرکاوا هدف حمله پهپادهای انتحاری قرار گرفتند. ساعتی بعد، تانک مرکاوای دیگری در همین شهرک با یک فروند موشک هدایت‌ شونده هدف قرار گرفت که منجر به آتش گرفتن کامل تانک و انهدام آن شد.

رزمندگان حزب الله لبنان همچنین تجمع نظامیان صهیونیست را در شهرک البیاضه با استفاده از یک پهپاد انتحاری هدف قرار دادند که این عملیات تلفات مستقیمی در صفوف دشمن بر جای گذاشت.

فریدریش مرتس: فکر نمی کنم عملیات آمریکا و اسرائیل موفقیت آمیز باشد

صدر اعظم آلمان با اعلام اینکه تصور نمی کند که عملیات آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران موفقیت آمیز باشد، گفت که آنها هر روز بیشتر در این جنگ فرو می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، فریدریش مرتس صدر اعظم آلمان امروز جمعه در مورد اینکه آیا آمریکا و رژیم صهیونیستی استراتژی روشنی برای پایان دادن به جنگ در ایران دارند، ابراز تردید کرد.

وی در عین حال گفت که آلمان آماده مشارکت در یک مأموریت بین‌المللی برای برقراری ثبات، پس از پایان درگیری‌ها خواهد بود.

وی در کنفرانس مطبوعاتی که توسط یک روزنامه آلمانی برگزار شد، افزود: من معتقد نیستم که اتفاقات کنونی و عملیات آمریکا و اسرائیل واقعاً به موفقیت منجر شود.

مرتس افزود که هر روز آرزو می‌کند که جنگ ایران پایان یابد، اما به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها و اسرائیلی ها هر روز عمیق تر در این جنگ فرو می روند.

صدر اعظم آلمان خاطرنشان کرد که درگیری کنونی نوع متفاوتی از جنگ بوده و تلاش‌های اروپایی برای تأثیر بر رژیم اسرائیل اگر چه به صورت محدود وجود دارد.

«حنظله» ایمیل مدیر اف‌بی‌آی را هک کرد

گروه هکری حنظله از هک ایمیل شخصی کش پاتل مدیر دفتر تحقیقات فدرال آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که ایمیل شخصی کش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی (FBI) هک شده است. گروه هکری حنظله مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته است.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است: هکرهای مرتبط با ایران اعلام کردند که صندوق پستی شخصی کش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی را هک کرده‌اند و تصاویری از مدیر و اسناد دیگر را در اینترنت منتشر کرده‌اند.

یک مقام وزارت دادگستری آمریکا تأیید کرد که ایمیل پاتل هک شده است. وی اشاره کرد که مطالب منتشر شده در فضای مجازی معتبر به نظر می‌رسند.

نفوذ هکرهای گروه حنظله به ایمیل شخصی مدیر دفتر تحقیقات فدرال آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران برای بیست و هشتمین روز متوالی ادامه دارد و ایران در واکنش به حملات آمریکایی- صهیونیستی، مواضع نظامی و امنیتی آمریکا در منطقه و زیرساخت های حیاتی نظامی و امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی را هدف قرار می دهد.

گروه هفت: آمریکا درباره حمله به ایران توضیح دهد

وزرای خارجه گروه هفت از وزیر خارجه آمریکا خواستند تا اهداف جنگ آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران را تشریح کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزرای خارجه گروه 7، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا را تحت فشار قرار دادند تا در دومین روز نشست خود در پاریس، در مورد اهداف جنگ علیه ایران توضیحاتی ارائه دهد.

روبیو در روز اول نشست که در نزدیکی پاریس برگزار شد، غایب بود. این نشست شامل وزرای خارجه کشورهای صنعتی بزرگ گروه 7، یعنی انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا و نمایندگان اتحادیه اروپا است.

یوهان فادیفول وزیر خارجه آلمان، ابراز امیدواری کرد که روبیو همتایان خود را در مورد رویکردها و منافع آمریکا در جنگ علیه ایران مطلع کند.

فادیفول در اظهارات رادیویی از متحدان گروه هفت خواست تا با واشنگتن در مورد این جنگ که به سراسر خاورمیانه گسترش یافته و پیامدهای آن از مرزهای منطقه فراتر رفته است، به «موضع مشترک» دست یابند.

کشورهای گروه 7 گرچه مخالفت جدی با مواضع آمریکا در جنگ افروزی علیه ایران اتخاذ نکردند، اما هیچ یک از آنها حمایت بی‌قید و شرط از این جنگ اعلام نکرده‌اند. این مواضع «نسبتا بی طرف» انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به دنبال داشته است.

ایوت کوپر، وزیر خارجه انگلیس نیز خواستار حل و فصل سریع جنگ شد تا ثبات منطقه‌ای ایجاد شود.

جو کنت: آمریکا، القاعده و داعش را برای حفاظت از اسرائیل ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، جو کنت مدیر سابق مبارزه با تروریسم در آمریکا که در اعتراض به جنگ افروزی آمریکا علیه ایران از سمت خود استعفا کرد، در تازه ترین افشاگری خود اذعان کرد که دولت آمریکا عمداً القاعده را تجهیز کرده و داعش را در سوریه ایجاد کرده است.

وی ابراز داشت که آمریکایی ها یک شبکه تروریستی جهانی را به صورت عمد و برای سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه و حفاظت از رژیم صهیونیستی ایجاد کردند.

وی پیش از این نیز در اولین مصاحبه پس از استعفا در مورد حمله به ایران گفت: «ما با ترور آیت‌الله خامنه‌ای، به جمهوری اسلامی قدرت بیشتری دادیم».

126 شهید و زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

در حملات 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان، دست کم 126 لبنانی شهید یا زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان طی 24 ساعت گذشته منجر به شهادت 26 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر دیگر شده است.

بر اساس این گزارش، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به آپارتمانی در منطقه الغدیر در حومه جنوبی بیروت که سحرگاه امروز انجام شد، منجر به شهادت دو نفر شد.

منابع میدانی و نظامی به راشا تودی اعلام کردند که درگیری‌هایی از فاصله صفر بین عناصر حزب‌الله و ارتش رژیم صهیونیستی در القنطره و اطراف دیرسریان، بیت لیف، الخیام (محله شرقی)، الناقوره و علما الشعب در جنوب لبنان دنبال می شود.

نیروهای رژیم صهیونیستی طی ساعات اخیر منطقه المنصوری، شهر النبطیه، کفررمان و حبوش در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

ناو هواپیمابر جرالد فورد کاملا از مدار خارج شد

یک ژنرال هندی فاش کرد که ناو آمریکایی جرالد فورد کاملا از مدار خدمت رسانی خارج شده و به آمریکا بازخواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلتفرم ایکس، ژنرال گاگان دیپ باکشی ژنرال بازنشسته هندی تأیید کرد که ناو هواپیمابر غول‌پیکر «یواس‌اس جرالد آر فورد» آمریکا که میلیاردها دلار ارزش دارد، کاملاً از خدمت خارج شده و با دشواری به این کشور بازمی‌گردد.

وی همچنین تاکید کرد که ۷۰ فروند هواپیمای جنگنده پیشرفته و هواپیماهای هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد (آواکس) به طور کامل از منطقه عملیات ناپدید شدند و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

این ژنرال هندی اتفاق مذکور را یک فاجعه استراتژیک تمام‌عیار و رسوایی بزرگ برای نیروی دریایی آمریکا توصیف کرد.

واشنگتن پست: کمبود موشک های دوربرد آمریکا «نگران کننده» است

روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد که مسئولان آمریکایی نسبت به کمبود شدید موشک‌های دوربرد توماهوک ابراز نگرانی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از منابع مطلع و مسئولان این کشور اعلام کرد که ارتش آمریکا طی روزهای اخیر بالغ بر ۸۵۰ موشک رهگیر از نوع توماهوک شلیک کرده است که ین موضوع نگرانی‌ها در خصوص انبار موشک‌های رهگیر در وزارت جنگ این کشور را افزایش داده است.

گزارش این روزنامه آمریکایی تاکید می‌کند که تکیه گسترده بر استفاده از این موشک‌های برد بلند مناقشه هایی را در محافل نظامی آمریکا ایجاد کرده و این محافل نسبت به کمبود موشک های مذکور و انتقال انبارهای موجود در دیگر مناطق جهان به خاورمیانه هشدار داده اند.

مسئولان آمریکایی تعداد موشک‌های باقیمانده از این نوع در خاورمیانه را نگران کننده توصیف و تاکید کردند که این موضوع بر توانمندی ارتش آمریکا در ادامه جنگ علیه ایران در سطح کنونی تاثیر می‌گذارد.

موشک های توماهوک یکی از مهم ترین موشک های دقیق موجود در ناوگان موشکی آمریکا هست که معمولاً از کشتی‌های جنگی و زیردریایی‌ها شلیک می شود و اهداف دور دست را با دقت بالا هدف قرار می دهد.

بنا به اذعان رسانه‌های آمریکایی، جنایت آمریکا در حمله به مدرسه دخترانه در شهر میناب توسط همین موشک ها صورت گرفته است.

راهپیمایی میلیونی یمنی ها در حمایت از ایران و فلسطین

مردم یمن به دعوت رهبر انصار الله، تظاهرات میلیونی در حمایت از ملت ایران، فلسطین و لبنان برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسیره، راهپیمایی میلیونی مردم یمن در اعلام همبستگی با ملت فلسطین لبنان و ایران برگزار شد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعلام کردند که بر موضع ثابت خود در حمایت از ملت فلسطین و مسجد الاقصی ثابت قدم هستند.

در بیانیه پایانی این راهپیمایی‌ میلیونی بر موضع ثابت ملت یمن در مقابله با پروژه آمریکایی-صهیونیستی موسوم به «اسرائیل بزرگ» که امت اسلام و منطقه را هدف قرار داده، تاکید شده است.

ملت یمن همچنین بر پایبندی خود به آرمان فلسطین و دفاع از مقدسات تا آزادی فلسطین و نابودی رژیم غاصب صهیونیستی تأکید و ابراز داشتند که بخشی از جبهه جهاد و مقاومت امت هستند و نمی‌توانند بی‌طرف باشند.

ملت یمن تجاوز به جمهوری اسلامی ایران و لبنان را تجاوز به تمام امت دانسته و تاکید کردند که برای همه گزینه‌ها آماده‌ هستند.

ملت یمن همچنین از ملت عزیز خود خواست که به جهاد، آمادگی و بسیج عمومی در همه اشکال آن ادامه دهند.

در این بیانیه آمده است: ما از ملت‌های اسلامی می‌خواهیم که به طور عملی و صادقانه به کتاب خدا، نور و هدایت آن بازگردند و به تعالیم آن در واقعیت زندگی پایبند باشند، زیرا این امر ضامن نجات امت و تمام بشریت است.

اتحادیه اروپا: به دنبال پایان جنگ از راهکارهای دیپلماتیک هستیم

نماینده اتحادیه اروپا در منطقه خلیج فارس تصریح کرد که این اتحادیه برای پایان فوری جنگ از طریق راهکارهای دیپلماتیک تلاش می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لوئیجی دی مایو نماینده اتحادیه اروپا در منطقه خلیج فارس در گفتگو با الجزیره تصریح کرد که این اتحادیه از راهکارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اسرع وقت تلاش می کند.

وی ابتکار اسلام آباد در این زمینه را مهم ارزیابی کرده و گفت که در این رابطه با مقامات ایرانی صحبت کرده است.

دی مایو همچنین مدعی شد که با شرکای خود در خلیج فارس، روی ابتکاری برای تنگه هرمز مانند ابتکار دریای سیاه تلاش می کند.

نمانیده اتحادیه اروپا در عین حال تصریح کرد که جنگ بر بازار سوخت، کود و سایر مواد استراتژیک تأثیر می گذارد.

موشک‌های تاماهاوک روبه‌اتمام است

یک رسانه آمریکایی، موشک‌های تاماهاوک در دسترس نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا را رو به اتمام اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: موشک‌های تاماهاوک نیروهای ما در غرب آسیا در حال اتمام است، مگر اینکه پنتاگون مداخله کند.

استفاده‌کننده اصلی موشک تاماهاوک آمریکاست و بیشترین شلیک عملیاتی تاماهاوک نیز از سوی این کشور بوده است. تاماهاوک برای نخستین بار به صورت عملیاتی در جریان جنگ اول خلیج فارس (۱۹۹۱) استفاده شد.

در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از ۳۰ فروند موشک تاماهاوک نیز استفاده شد. بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی پنتاگون، حمله به فردو و نطنز با استفاده از بمب‌افکن‌های پنهانکار بی – ۲ و حمله به تاسیسات اصفهان (و حمله به نطنز بر اساس برخی گزارش‌های دیگر) با موشک‌های تاماهاوک شلیک شده از ناوگان دریایی آمریکا مستقر در اقیانوس هند انجام شد.

برخلاف جنگ ۱۲ روزه، منابع متعدد رسانه ای و اطلاعاتی از کاهش توان تسلیحاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی کنونی علیه ایران خبر می دهند.

فرار روبیو و ونس از تبعات انتخاباتی جنگ ایران

یک رسانه آمریکایی، دلیل فرار وزیر امور خارجه و معاون اول رئیس‌جمهوری این کشور از اظهارنظر درباره جنگ تحمیلی علیه ایران را فرار از بدنامی ناشی از آن عنوان کرد.

روزنامه آمریکایی هافینگتون پست در گزارشی نوشت: مدت زمان جنگ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران به حدود یک ماه می رسد اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جی دی ونس همچنان به شکل عجیبی در اینباره سکوت کرده اند.

این رسانه غربی افزود: این نامزدهای احتمالی ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۸، مجبور خواهند شد تا حمایت علنی خود را از جنگی توضیح دهند که از همین حالا مورد نفرت مردم است.

هافینگتون پست به غیاب ونس و روبیو در نشست های مطبوعاتی درباره جنگ ایران اشاره کرد و نوشت: در حالی که انتظار می رفت این دو نامزد احتمالی انتخابات ۲۰۲۸، مسائل سیاست خارجی دولت ترامپ را در هفته های اخیر برای افکار عمومی تشریح کنند اسکات بسنت وزیر خزانه داری این وظیفه را به عهده گرفته است.

هافینگتون پست درباره فرار ونس و روبیو از میراث ترامپ نوشت: نامزدهای جمهوری خواهان در انتخابات آتی کنگره به ویژه آنها که مثل ونس و روبیو در دولت ترامپ خدمت کرده اند مجبورند درباره دلایل جنگ علیه ایران به افکار عمومی پاسخگو باشند.

این رسانه آمریکایی نوشت: جنگ علیه ایران مورد حمایت آمریکایی‌ها نیست زیرا موجب افزایش تورم و قیمت سوخت به مقدار بیش از یک دلار در هر گالن شده است.

عملیات موشکی همزمان ایران و حزب الله علیه مواضع صهیونیستی

حملات موشکی ایران و حزب الله لبنان علیه مواضع صهیونیستی در شمال، مرکز و جنوب سرزمین‌های اشغالی، باعث بروز انفجارهای شدیدی در مناطق مختلف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان لحظاتی پیش عملیات موشکی همزمان علیه اهداف متعدد در سرزمین‌های اشغالی را در دستور کار خود قرار دادند.

در همین رابطه منابع صهیونیستی گزارش دادند که در نتیجه اصابت موشک بارانی به مواضع متعدد در منطقه تل آویو بزرگ که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شلیک شده بود، در برخی مناطق آتش سوزی ایجاد شده است.

عملیات همزمان موشکی ایران و حزب الله لبنان علاوه بر فعال سازی آژیرهای خطر در تمامی سرزمین‌های اشغالی باعث شد انفجارهای مهیبی در مناطق مختلف به وقوع بپیوندد.

بر اساس اعلام منابع صهیونیستی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فاصله کوتاهی، سه موج متوالی از حملات موشکی خود را همزمان با حملات موشکی حزب الله انجام داده که در فاصله این حملات ساکنان سرزمین‌های اشغالی در پناهگاه‌ها باقی ماندند.

در نتیجه این حملات صدای انفجارهای متعدد در منطقه النقب و دیمونا واقع در جنوب سرزمین‌های اشغالی به گوش رسید.

بنابر اعلام منابع صهیونیستی، مرکز فلسطین اشغالی نیز شاهد بروز انفجارهای مهیب در نتیجه اصابت موشک‌های ایرانی بود.

همچنین در حملات موشکی حزب‌الله لبنان به شمال سرزمین‌های اشغالی، ۳ صهیونیست در شهرک نهاریا زخمی شده‌اند. تصاویر عملیات‌های حزب‌الله لبنان نشان می‌دهد که یک تانک مرکاوا نیز در منطقه دیر سریان هدف اصابت موشک رهگیر حزب‌الله قرار گرفته است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین از زخمی شدن دو نظامی خود در حملات زمینی در جنوب لبنان خبر داد. این دو نفر شب گذشته مجروح شده‌اند و حال آنها وخیم گزارش شده است.

سانسور نظامی شدید رژیم صهیونیستی در رسانه‌های این رژیم باعث شده تصاویر و اخباری از جزئیات عملیات مشترک ایران و حزب الله لبنان علیه اهداف صهیونیستی منتشر نشود.

۹۳ حمله حزب‌الله در یک روز؛ حمله موشکی به شهرک های صهیونیستی

یک مرکز تحقیقاتی رژیم صهیونیستی با اذعان به سطح بالای عملیات حزب الله علیه رژیم صهیونیستی نوشت که تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ موج حمله از سوی حزب الله علیه سرزمین های اشغالی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین؛ مرکز تحقیقاتی صهیونیستی علما ضمن تشریح جزئیات حملات سنگین حزب‌الله لبنان به سرزمین های اشغالی نوشت که ۹۳ موج حمله توسط حزب‌الله علیه اهداف صهیونیستی در یک روز (۲۶ مارس جاری) رصد شده است.

این مرکز حجم حملات مذکور را با «سطح بسیار بالا» از فعالیت تهاجمی شدید توصیف و به کشته و زخمی شدن نظامیان و شهرک نشینان صهیونیستی در این حملات اذعان کرد. بر اساس این گزارش یک نظامی صهیونیست در اثر اصابت موشک ضد تانک کشته شد و دو شهرک‌نشین نیز در این حملات کشته و ده ها تن دیگر در پی حملات موشکی به نهاریا و کریات شمونه به شدت زخمی شدند.

این مرکز اشاره کرد که حزب‌الله از در این حملات از زرادخانه متنوعی استفاده کرد که شامل ۵۳ موج موشکی و ۲۰ حمله پهپادی انتحاری، علاوه بر موشک‌های هدایت‌شونده بود.

در همین رابطه حزب الله لبنان امروز نیز با صدور بیانیه هایی از هدف قرار دادن شهرک‌ها و تجمعات ارتش رژیم صهیونیستی در موج های متعدد عملیات ضد صهیونیستی خود خبر داد.

حزب الله امروز جمعه اعلام کرد که در چندین عملیات نیروهای ارتش اسرائیل و شهرک‌های شمال اسرائیل را هدف قرار داده و بر وارد آمدن تلفات مستقیم تاکید کرد. حملات حزب الله علیه مواضع صهیونیستی شامل موارد زیر است:

-هدف قرار دادن تجمع نظامیان و خودروهای ارتش صهیونیستی در منطقه خله العین در شهرک القنطره در دو نوبت با شلیک موشک.

-هدف قرار دادن نظامیان و خودروهای صهیونیستی در میدان شهرک القنطره با شلیک موشک.

هدف قرار دادن نظامیان صهیونیست که قصد پیشروی در خله الجوار در شرق شهرک بیت لیف را داشتند.

-هدف قرار دادن تجمع نظامیان و خودروهای ارتش صهیونیستی در نزدیکی جبنه شهرک القنطره.

-حمله موشکی به نظامیان و خودروهای دشمن صهیونیستی در شهرک دبل.

-انفجار بمب‌های دست‌ساز در خودروها و تجمع نظامیان صهیونیست هنگام تلاش برای پیشروی در جاده الطیبه القنطره و همچنین شهرک دیر سریان.

-دو نوبت حمله موشکی به شهرک کریات شمونه.

-انهدام تانک مرکاوا رژیم صهیونیستی در حومه جنوب غربی شهرک البیاضه با موشک هدایت‌شونده.

-هدف قرار دادن نظامیان صهیونیست در حومه شهرک البیاضه.

-حمله پهپادی به شهرک مرگلیوت با پهپادهای انتحاری.

-حمله موشکی به شهرک المطلة.

جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد حمله آمریکا به مدرسه میناب

وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: از آمریکا می‌خواهم که تحقیقات خود را در مورد بمباران مدرسه ایرانی در اسرع وقت به پایان برساند و یافته‌های خود را منتشر کند؛ از آمریکا و اسرائیل می‌خواهم که حمله‌های خود را به ایران متوقف کنند و از تهران نیز می‌خواهم که حمله‌های خود را متوقف کند.

وی افزود: بمباران مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب باعث شوک عمیقی شده است؛ عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان حمله به مدرسه ابتدایی در میناب ابراز می‌کنم.

او گفت: قوانین جنگ، حفاظت از کودکان و غیرنظامیان گرفتار در درگیری‌ها و همچنین مدرسه‌ها و تمام زیرساخت‌های غیرنظامی را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: توسل به زور در حالی که مذاکرات در جریان است، یک شکست استراتژیک با عواقب ویرانگر برای غیرنظامیان است.

وی افزود: بمب‌ها و موشک‌ها راهی برای صلح نیستند و اغلب فقط نارضایتی‌ها را تشدید می‌کنند و به خشونت‌های آینده دامن می‌زنند؛ حمله‌های آمریکا و اسرائیل به مناطق مسکونی پرجمعیت، زیرساخت‌های غیرنظامی را افزایش داده و نابود کرده است.

او ادامه داد: خانه‌ها، مراکز درمانی، مدرس‌ها، دادگاه‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل و تاسیسات انرژی در تمام استان‌های ایران مورد حمله قرار گرفتند.

جهان جنایت آمریکا در مدرسه میناب را شدیدا محکوم کرد

در ادامه این نشست نیز، شخصیت ها و مقامات کشورهای مختلف ضمن بیان دیدگاه های خود پیرامون جنایت جنگی آمریکا در مدرسه میناب، هرگونه تعرض به مکان های آموزشی به‌ویژه مکان های متعلق به کودکان را به شدت محکوم کردند.

نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل در اینباره گفت: کشورهای اروپایی خواستار پایان فوری عملیات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی هستند. برای از دست دادن جان کودکان میناب متاسف هستیم.

نماینده اتیوپی در سازمان ملل نیز خاطرنشان کرد: نگرانی عمیق خود را از تحولات غرب آسیا اعلام می‌کنیم و خواهان توقف فوری جنگ هستیم.

نماینده مکزیک در سازمان ملل نیز گفت: حقوق بشر در غرب آسیا زیرپا گذاشته شده است. اقدامات بی رحمانه از جمله حمله به مدرسه میناب را محکوم می‌کنیم.

نماینده آفریقای جنوبی در سازمان ملل نیز افزود: حمله به مدرسه میناب را محکوم می‌کنیم. قوانین بین المللی را به تمامی طرف‌ها یادآوری می‌کنیم.

نماینده تایلند در سازمان ملل تصریح کرد: از تلفات در مدرسه میناب متاثر هستیم. نگران وضعیت رو به تشدید جنگ در منطقه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: نگرانی عمیق خود را از هدف قرار دادن تاسیسات آموزشی ابزار می‌داریم. تمامی طرف‌ها باید به قوانین بین‌الملل پایبند باشند.

امنیت مدارس باید تامین شود

نماینده پاکستان نیز گفت: حادثه میناب همیشه در تاریخ باقی خواهد ماند. جنگ باید پایان یابد و صلح پایدار در منطقه ایجاد شود.

نماینده گامبیا نیز تصریح کرد: مدارس باید مکان ایمن برای یادگیری باقی بمانند.

نماینده ایتالیا در سازمان ملل نیز گفت: اندوه و خشم خودمان را از کشته شدن کودکان میناب ابراز می‌کنیم.

نماینده سوئیس نیز خاطرنشان کرد: عمیقا نگران تشدید وضعیت فعلی هستیم. از حملات علیه زیرساخت آموزشی احساس تاسف می‌کنیم.

نماینده کنیا نیز گفت: خواستار خویشتن داری همه طرف های درگیر هستیم و بر گفتگو و استفاده از روش دیپلماتیک تاکید می‌کنیم.

نماینده استرالیا نیز خاطرنشان کرد: نگران جان غیرنظامیان در جنگ هستیم. حملات به مدارس، کودکان را از حق تحصیل محروم می‌سازد.

نماینده ایرلند هم گفت: خواستار کاهش تنش و حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی هستیم. از بمباران مدرسه میناب متاثریم.

نماینده روسیه نیز تصریح کرد: حادثه مدرسه میناب را محکوم می‌کنیم. خصومت ها در جنگ نتیجه تجاوز آمریکا به ایران است‌.

نماینده هلند هم گفت: خواستار پایان فوری حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی هستیم. مدارس باید فضای امن برای یادگیری باشد.

نماینده اندونزی هم گفت: حمله عمدی به مدرسه میناب را محکوم می‌کنیم. این حمله را آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام دادند. در غزه و لبنان هم شاهد حمله به مدارس بودیم.

نماینده ونزوئلا هم تصریح کرد: حملات به مدارس جنایت جنگی است. دولت‌ها برای محافظت از کودکان مسئولیت دارند.

نماینده کلمبیا یادآور شد: حمله به مدرسه میناب را به شدت محکوم می‌کنیم. افراد مسئول در این حمله باید مجازات شوند.

بنت: با کمبود نیروی نظامی مواجه هستیم

همچنین، نفتالی بنت، نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل، در مصاحبه‌ای با کانال ۱۲ گفت: «اینجا یک طبقه سیاسی وجود دارد که مانع پیروزی ارتش اسرائیل می‌شود.»

وی با بیان اینکه (رژیم) اسرائیل با کمبود ۲۰ هزار سرباز مواجه است؛ افزود : امروز ۱۰۰ هزار مرد جوان ارتدکس افراطی در سن خدمت وظیفه وجود دارد که سالم هستند و اگر فقط یک پنجم آنها به خدمت سربازی اعزام شوند، مشکلی پیش نخواهد آمد، اما دولت سیاست را بالاتر از هر چیز دیگری در اولویت قرار می‌دهد و به همین دلیل است که به این نقطه رسیده‌ایم.»

بنت در کنار این انتقادها گفت که از جنگ فعلی حمایت می‌کند و آن را موجه توصیف کرد و ارتش اسرائیل را ستود، اما بر لزوم سنجش موفقیت با نتایج استراتژیک ملموس، نه با اعلام پیروزی تأکید کرد.

وی که نامزد اصلی جانشینی کابینه بنیامین نتانیاهو در انتخابات آینده محسوب می‌شود، صراحتاً از ائتلاف با او خودداری کرد و اظهار داشت: «من تنها کسی هستم که قادر به جایگزینی نتانیاهو هستم.»

استارمر: موضع انگلیس در قبال ایران تغییر نمی‌کند

نخست‌وزیر انگلیس تاکید کرد که فشار آمریکا هرگز باعث نخواهد شد این کشور در موضع خود برای وارد نشدن به جنگ تحمیلی علیه ایران تجدیدنظر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کر استارمر نخست وزیر انگلیس در مصاحبه با اسکای نیوز اعلام کرد که هدف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از انتقادات، وادار کردن وی به تغییر موضع در قبال ایران است.

این مقام انگلیسی تاکید کرد ارزش‌ها و اصولی که وی به آن پایبند است قابل تغییر نیستند و اجازه نخواهد داد تا انگلیس به این جنگ ورود کند.

استارمر با رد درخواست های ترامپ تصریح کرد: من براساس منافع ملی انگلیس اقدام می کنم.

فنلاند: شاهد یک رکود جهانی خودساخته هستیم

رئیس‌جمهوری فنلاند رکود اقتصادی حاکم بر جهان را ناشی از نقض قوانین و هنجارهای بین‌المللی در تجاوز به خاک ایران اعلام کرد.

«الکساندر استاب» رئیس‌جمهوری فنلاند در مصاحبه با نشریه پولیتیکو با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت: ما با یک رکود جهانی خودساخته مواجه هستیم.

وی با انتقاد از آمریکا به خاطر نقض قوانین بین الملل با حمله به ایران، گفت: این وضعیت نشان می دهد که وقتی خارج از چارچوب‌های قانونی و هنجارهای بین المللی رفتار کنیم چه اتفاقی می افتد.

استاب خاطرنشان کرد: شاهد مرگ نهادها و قوانین بین المللی هستیم دقیقا زمانی که ما بیش از همیشه به آنها نیاز داریم.

وی با اشاره به نگاه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مسائل بین الملل از زاویه معامله گری، گفت: در دیپلماسی، منافع دوجانبه مطرح است و دیپلماسی یک معامله نیست.

ابراز نگرانی مقام اسلوونیایی از تداوم جنگ

یک مقام ارشد پارلمانی اسلوونی از وخامت اوضاع این کشور در حوزه انرژی، در صورت تداوم جنگ علیه ایران خبر داد.

زوران استفانوویچ رهبر حزب رسنیکا در پارلمان اسلوونی به خبرنگاران گفت: به خاطر وضعیت خلیج فارس، اسلوونی با مشکلات شدیدی در حوزه تامین انرژی مواجه شده است.

وی افزود: ما به واردات گاز طبیعی از قطر وابسته هستیم. میزان واردات به پنج درصد کاهش یافته است. ما یکی از سه کشور اروپایی هستیم که ذخایر گاز طبیعی نداریم و این وضعیت به شدت قیمت برق را افزایش خواهد داد.

رهبر حزب رسنیکا از تلاش های ضدروسی اروپا انتقاد کرد و گفت: واقعیت این است که ما باید از روسیه مستقل شویم تا به آمریکا وابسته شویم.

روز بد وال‌استریت و ترامپ

روزنامه انگلیسی"فایننشال تایمز" گزارش داد: دونالد ترامپ،رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته است مهلت دستیابی به توافق صلح با ایران را ده روز تمدید کند،اقدامی که نشان دهنده عدم قطعیت و بی‌ثباتی است.

این تصمیم در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها در مورد افزایش تنش‌ها در غرب آسیا اتخاذ شد که بر بازارهای مالی تأثیر منفی گذاشت و وال استریت بدترین روز خود را از زمان آغاز درگیری تجربه کرد.

بر اساس این گزارش، اعلامیه ترامپ تنها ۱۱ دقیقه پس از پایان معاملات منتشر شد که نشان دهنده حساسیت زمان و تأثیر تحولات سیاسی بر بازارها است.

این اقدام نشان دهنده تردید مداوم در موضع کاخ سفید است که بین تهدید به تشدید احتمالی درگیری نظامی و همزمان تلاش برای باز کردن کانال‌های ارتباطی با تهران برای مهار بحران و پایان دادن به درگیری یک ماهه در نوسان بوده است.

بیشترین مجروح با کمترین موشک

در حالی که نقطه زنی و اصابت موشک های ایران افزایش یافته است، وزارت بهداشت کابینه رژیم اسرائیل اذعان کرده است که از آغاز جنگ علیه لبنان و ایران، ۵۷۷۲ نفر در بیمارستان بستری شده‌اند که ۲۹۹ مورد از این پذیرش‌ها در ۲۴ ساعت گذشته رخ داده است.

وزارت بهداشت کابینه اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که ۲۹۹ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان بستری شده‌اند که بالاترین افزایش روزانه در تعداد مجروحان از دو روز اول جنگ را نشان می‌دهد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعداد کل مجروحان بستری شده در بیمارستان‌ها از آغاز جنگ علیه ایران و لبنان به ۵۷۷۲ نفر رسیده است.

این وزارتخانه افزود که تعداد کل مجروحان بستری شده در بیمارستان‌های اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۸۱ هزار و ۱۸۴ نفر رسیده است.

این تعداد مجروح گزارش شده در بحبوحه حملات مداوم ایران به سرزمین‌های اشغالی فلسطین در پاسخ به تجاوز آشکار رژیم اسرائیل و آمریکا که از ۲۸ فوریه آغاز شد، رخ می‌دهد.

همزمان، مقاومت اسلامی در لبنان همچنان به تجاوز گسترده اسرائیل علیه این کشور که در ساعات اولیه ۲ مارس از سر گرفته شد، پاسخ می‌دهد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.