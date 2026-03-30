  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۳۱

اتاق تعاون تهران:

از شکل‌گیری تعاونی‌های مشاغل خانگی حمایت می‌کنیم

رئیس اتاق تعاون تهران گفت: اتاق تعاون تهران حمایت از شکل‌گیری تعاونی‌ها در حوزه‌هایی مانند تولید، خدمات و مشاغل خانگی را در دستور کار دارد.

عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران با تأکید بر اهمیت تقویت اقتصاد مردمی به ویژه در شرایط حساس کشور به خبرنگار مهر گفت: توسعه تعاونی‌های محلی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی جامعه داشته باشد.

وی افزود: تعاونی‌ها این امکان را فراهم می‌کنند که مردم با سرمایه‌های کوچک و مشارکت جمعی وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و از این طریق فرصت‌های شغلی در سطح محله‌ها و مناطق مختلف ایجاد شود.

وی ادامه داد: اتاق تعاون استان تهران حمایت از شکل‌گیری تعاونی‌ها در حوزه‌هایی مانند تولید، خدمات و مشاغل خانگی را در دستور کار دارد تا علاوه بر ایجاد اشتغال، بخشی از نیازهای جامعه نیز از طریق ظرفیت‌های داخلی تأمین شود.

رئیس اتاق تعاون استان تهران اظهار کرد: تقویت تعاونی‌های محلی در چنین شرایطی می‌تواند به پویایی اقتصاد محلی، افزایش همبستگی اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌ها کمک کند.

کد مطلب 6786900
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها