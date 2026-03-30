عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران با تأکید بر اهمیت تقویت اقتصاد مردمی به ویژه در شرایط حساس کشور به خبرنگار مهر گفت: توسعه تعاونیهای محلی میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تابآوری اقتصادی جامعه داشته باشد.
وی افزود: تعاونیها این امکان را فراهم میکنند که مردم با سرمایههای کوچک و مشارکت جمعی وارد فعالیتهای اقتصادی شوند و از این طریق فرصتهای شغلی در سطح محلهها و مناطق مختلف ایجاد شود.
وی ادامه داد: اتاق تعاون استان تهران حمایت از شکلگیری تعاونیها در حوزههایی مانند تولید، خدمات و مشاغل خانگی را در دستور کار دارد تا علاوه بر ایجاد اشتغال، بخشی از نیازهای جامعه نیز از طریق ظرفیتهای داخلی تأمین شود.
رئیس اتاق تعاون استان تهران اظهار کرد: تقویت تعاونیهای محلی در چنین شرایطی میتواند به پویایی اقتصاد محلی، افزایش همبستگی اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی خانوادهها کمک کند.
