به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» همزمان با روز جمهوری اسلامی ایران و با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم امشب چهارشنبه دوازدهم فروردین‌ماه ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و مسیر آن از پارک معلم به سمت چهارراه گلستان کرمانشاه اعلام شده است.

برگزارکنندگان این برنامه هدف از برگزاری این اجتماع را اعلام حمایت مردمی از نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده‌اند و از شهروندان برای حضور در این مراسم دعوت شده است.

همچنین در جریان این اجتماع، برنامه دعای استغاثه به امام زمان (عج) همزمان با دیگر نقاط کشور برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان به قرائت این دعا خواهند پرداخت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در حاشیه این مراسم تشییع پیکر شماری از شهدای جنگ رمضان نیز انجام می‌شود.