وضعیت تیم ملی فوتبال نگران کننده است/ بردن کاستاریکا ما را فریب ندهد

ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با پیروزی پُرگل تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی کاستاریکا در اردوی ترکیه، اظهار داشت: کاستاریکا تیمی دستوپا بسته بود و بازیکنان این تیم حتی از دادن چهار پاس به یکدیگر عاجز بودند. در واقع ما با دو تیمی بازی کردیم که به جام جهانی صعود نکردهاند. هرچند تیم ملی نیجریه از نظر قدرت بدنی و فیزیکی شرایط بهتری داشت و در دوندگی برتری خود را نشان داد و در نهایت نیز مقابل این تیم شکست خوردیم.
وی ادامه داد: تیم ملی کاستاریکا نیز حرفی برای گفتن نداشت و نه از نظر بدنی و نه از لحاظ فنی و تاکتیکی کیفیت قابل توجهی ارائه نداد. این تیم از بازیکنان خلاق نیز بیبهره بود. به هر حال کادر فنی تیم ملی برای آمادهسازی جهت حضور در جام جهانی، تیمهای ضعیفتری را انتخاب میکند تا برنامههای تاکتیکی خود را پیاده کند و شاید دیدار با کاستاریکا نیز با همین هدف در دستور کار قرار گرفته بود. با این حال به نظر میرسد تیم ملی بهره چندانی از این بازی نبرد و نباید با زدن پنج گل به این تیم دچار غرور و خواب خرگوشی شود، چرا که این موضوع در آینده به ضررمان تمام خواهد شد.
قاسمپور با اشاره به شرایط بازی، خاطرنشان کرد: زمانی که فشاری روی دروازه تیم ملی ایران وارد نمیشود و دروازهبان و خط دفاعی تحت فشار قرار نمیگیرند و مهاجمان نیز در شرایط سخت قرار ندارند، چنین مسائلی در آینده میتواند مشکلساز شود.
این پیشکسوت فوتبال در خصوص مطرح شدن بازیهای تدارکاتی با تیمهای بزرگ، تصریح کرد: صحبت از برگزاری دیدار دوستانه با تیمهایی مانند تیم ملی پرتغال و تیم ملی اسپانیا بیشتر شبیه یک شوخی است. در سالهای گذشته نیز صحبت از بازی با تیم ملی آرژانتین و تیم ملی فرانسه مطرح میشد، اما در نهایت و در فاصلهای کوتاه تا جام جهانی اعلام میکردند که این دیدارها به دلایل مختلف لغو شده است؛ در حالی که آن زمان نیز شرایط جنگی وجود نداشت و بیشتر در حد شعار باقی میماند.
وی درباره میانگین سنی بالای بازیکنان تیم ملی ایران نیز گفت: بازیکنان کاستاریکا حتی در کنترل توپ هم دچار مشکل بودند و گاهی این مسئله در میان بازیکنان خودمان نیز دیده میشد. با نگاهی به فهرست تیم ملی متوجه میشویم که تغییر خاصی رخ نداده و بازیکنانی مانند سامان قدوس، علیرضا جهانبخش و احسان حاج صفی همچنان با همان سن و سال بالا در ترکیب حضور دارند.
قاسمپور تأکید کرد: طبیعی است که سایر تیمها برای حضور در جام جهانی تدارک بهتری دیدهاند و ما با اتکا به بازیکنان مسن مقابل آنها با مشکل مواجه خواهیم شد. اگر تیم ملی در جام جهانی به نتایج مطلوب نرسد، بدون تردید کادر فنی شرایط جنگی کشور را بهانه خواهد کرد؛ در حالی که حتی در نبود چنین شرایطی نیز تغییر خاصی ایجاد نمیشد. اکنون که تیم ملی در ترکیه اردو زده، این سؤال مطرح است که چرا دیدارهای تدارکاتی با تیمهای قدرتمندتر برگزار نشد. همچنان بازیکنان مسن در ترکیب حضور دارند و بازیکن جوان و خلاقی به تیم اضافه نشده است و این موضوع در روند تیم ملی تأثیرگذار خواهد بود.
وی در ادامه درباره احتمال مسنترین بودن تیم ملی ایران در جام جهانی اظهار داشت: برخی بازیکنان باتجربه با وجود بالا رفتن سن، همچنان از کیفیت فنی و شرایط بدنی مناسبی برخوردارند، اما لژیونرهای ما حتی با وجود تجربه بالا، شادابی لازم را ندارند. در این میان مهدی طارمی برای دریافت توپ به عقب زمین بازمیگشت که شاید این موضوع یک برنامه تاکتیکی از سوی کادر فنی بوده یا تصمیم شخصی این بازیکن برای استفاده از فضاهای بازتر و حرکت راحتتر به سمت جلو بوده است.
این کارشناس فوتبال در ارزیابی ساختار دفاعی تیم ملی گفت: هر سرمربی به طور طبیعی چند سیستم مختلف را طراحی میکند تا در مسابقات جام جهانی متناسب با حریفان از آنها استفاده کند. البته تیمهای بزرگ و صاحب سبک این برنامهریزی را به شکل دقیقتری انجام میدهند، اما ما کمتر چنین روندی را شاهد هستیم. احتمال دارد تیم ملی ایران در جام جهانی با سیستم ۵-۴-۱ به میدان برود و با رویکردی تدافعی و استفاده از ۹ بازیکن در فاز دفاعی برابر حریفان صفآرایی کند.
قاسمپور در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی ایران با این شرایط میتواند در جام جهانی موفق باشد، اظهار داشت: ما در سادهترین گروه ممکن قرار گرفتهایم، اما با این حال شرایط تیم ملی چندان مطلوب نیست و بعید میدانم حتی از همین گروه نیز صعود کنیم. حتی در صورت صعود از مرحله گروهی نیز اتفاق ویژهای رخ نداده و تازه به جمع ۳۲ تیم خواهیم رسید. در حال حاضر فیفا نگاه تجاری به فوتبال دارد و به همین دلیل کیفیت مراحل ابتدایی جام جهانی چندان بالا نیست و تیمهای ضعیف نیز به این رقابتها راه یافتهاند. با این وجود امیدوارم تیم ملی بتواند نتایج خوبی کسب کند، هرچند با وجود این فرصتها، شرایط فعلی تیم چندان رضایتبخش
