به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای روابط عمومی‌های استان با هدف تقویت هم‌افزایی رسانه‌ای و هماهنگی در اطلاع‌رسانی در شرایط جنگی برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیران و مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، راهکارهای ارتقای هماهنگی رسانه‌ای، افزایش اثربخشی اطلاع‌رسانی و نقش روابط عمومی‌ها در مدیریت افکار عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی بکند مدیرکل روابط عمومی، تشریفات و امور بین‌الملل استانداری همدان در این جلسه با تأکید بر مسئولیت خطیر روابط عمومی‌ها در شرایط کنونی، بر ضرورت شکل‌گیری جبهه‌ای منسجم در عرصه اطلاع‌رسانی و روایتگری تحولات تأکید کرد و هماهنگی رسانه‌ای میان دستگاه‌های اجرایی را از الزامات مدیریت افکار عمومی در شرایط جنگی دانست.

وی با اشاره به حضور اعضای شورای روابط عمومی‌ها، هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان و جمعی از مدیران مسئول خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های محلی در این نشست، بر ضرورت وحدت رویه در انتشار اخبار، تقویت انسجام رسانه‌ای و هم‌صدایی در جبهه اطلاع‌رسانی تأکید کرد.

بکند همچنین با اشاره به اهمیت ثبت و روایت دقیق تحولات این مقطع حساس اظهار کرد: مستندسازی رخدادها و روایت‌سازی از وقایع این روزها به دستور و تأکید دکتر حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در اولویت کاری روابط عمومی‌ها قرار گرفته است و بر همین اساس انتظار می‌رود روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و ارتباطی خود نسبت به ثبت، مستندسازی و روایت‌سازی دقیق رخدادهای این مقطع تاریخی اهتمام جدی داشته باشند.

مدیرکل روابط عمومی، تشریفات و امور بین‌الملل استانداری همدان در ادامه بر انعکاس گسترده حضور مردم در میدان‌های شهر و اجتماعات شبانه که در حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است تأکید کرد و این حضور مردمی را جلوه‌ای از وحدت ملی و پشتیبانی اجتماعی از امنیت و اقتدار کشور دانست.

در پایان این نشست، اعضای شورای روابط عمومی‌های استان همدان و فعالان رسانه‌ای حاضر در جلسه با تأکید بر مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی خود در عرصه اطلاع‌رسانی، به پویش «جان فدا» پیوستند و بر استمرار همدلی و هم‌افزایی رسانه‌ای برای تقویت جبهه روایت و امیدآفرینی در جامعه تأکید کردند.