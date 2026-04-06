به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی در نشست خبری، اظهار کرد: امروز ۳۸‌ امین روز از جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه کیان ایران است، جنگی که به ناحق شروع کردند و جنایاتی را مرتکب شدند که روی جنایتکاران تاریخ را سفید کرده است.ظرف چند ساعت اخیر جنایت زیادی را مرتکب شدند و ۶ کودک، ۴ دختر و ۲ پسر به شهادت رسیدند. دانشگاه شریف که برای ما ایرانیان مظهر علم دوستی است را با بمب سنگر شکن مورد حمله قرار دادند؛ این پنجمین دانشگاهیست که مورد هدف قرار دادند لذا حمله به مراکز علمی و دبستان ها معنایی جز مخالفت و کینه توزی ندارد.

وی ادامه داد: تحولات در این یک هفته بسیار سریع بوده است و دوستان ما در نمایندگی ها وظایف خود را با دقت پیگیری می‌کنند. صرفا گفتگوهایمان با رسانه ها صرف جلسات خبری نیست بلکه نمایندگی هایمان در خارج از کشور مشغول هستند.

امریکا هیچ اعتباری را برای دیپلماسی خود نگذاشته است

سخنگوی‌ وزارت خارجه در مورد ژست مذاکرات امریکا همزمان با ارتکاب جنایات در ایران، گفت: امریکا با اقداماتی که در این یک سال اخیر انجام داده هیچ اعتباری را برای دیپلماسی خود نگذاشته است. بی توجهی به تعهدات بین المللی، خروج از ۷۰معاهده بین المللی را از سوی امریکا شاهد بودیم. دوبار مسیر دیپلماسی با ایران را تخریب کرد.ادعاهای امریکا با اعمالش سازگار نیست. جادارد شهادت همسر شهید خرازی را نیز تسلیت بگویم. هدف قرار دادن اقای خرازی‌نشان از بی اعتنایی امریکا به دیپلماسی است.

طرح دو مرحله ای برای خاتمه جنگ به شدت زیاده خواهانه است

بقایی در مورد ادعای رسانه ها مبنی بر طرح دو مرحله ای برای خاتمه جنگ، افزود: این طرح را خیلی شفاف قبلا مطرح کردیم. چندروز قبل از طریق واسطه ها طرح منعکس شد و همان موقع اعلام‌کردیم این پیشنهادات به شدت زیاده خواهانه است. بر اساس منافع و ملاحظات خودمان را مدون کردیم. ما از این که خواسته های مشروع خودمان‌را مطرح کنیم خجالت نمیکشیم و این نشانه کوتاه امدن مقابل دشمن نیست. همزمان که مدافعان وطن جانفشانی میکنند دستگاخ دیپلماسی هم باید به وظایف خود عمل کند. از قبل میدانستیم چه میخواهیم و خطوط ما مشخص است. ما پاسخ هایمان را تدوین کردیم و هرزمان که لازم‌باشد در مورد نحوه اعلامش اطلاع رسانی خواهیم‌کرد. اینکه واسطه ها نظرات طرف مقابل را مطرح کنند چیز عجیبی نیست. کماکان انتقال پیام ها طبیعیست که ادامه یابد. مذاکره به هیچ عنوان با تهدید به جنایت جنگی سازگاری ندارد. ملت ایران تجربه تلخی از مذاکره با امریکا دارد. این تجربه را به اسانی به دست نیاورده که به اسانی از دست بدهد. دشمن بر حجم جنایات خود می افزاید لذا همه هوش و حواسمان باید معطوف به دقاع از کشور باشد؛ دستگاه دیپلماسی هم باید در عرصه تبیین و مستند سازی جنایات اقدامات خود را انجام دهد.

وی با اشاره به تهدیدات ترامپ گفت: نفس چنین تهدیداتی عادی سازی جنایات جنگی است. اینکه مرتبا در فواصل زمانی متعدد کشور را تهدید به از بین بردن زیرساخت ها می‌کنند طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و طبق اصل حقوق بشر جنایات جنگی است.

بقائی در مورد دستگیری خلبان امریکایی گفت: باید از نیروهای نظامی سوال کنیم؛ بنده در این مورد نمی توانم اظهار نظری داشته باشم.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد اذعان ترامپ مبنی بر ارسال سلاح برای اغتشاشگران در دی ماه، گفت: این یک اعتراف صریح است نسبت به آن چیزی که در دی ماه توسط مسئولین ما بیان شد. این اعتراف خودش به دست داشتن امریکا در همه خونهایی که در دی ماه ریخته شد. در غم از دست دادن تک تک ایرانیان که در آن حوادث جان دادند شریک هستیم. همان موقع هم این بحث مطرح شد که به خشونت کشاندن اعتراضات مسالمت امیز ریشه در مداخلات امریکا و رژیم‌ دارد اما هر روز شاهدیم که بخشی از واقعیات از طرف خود کسانی که مسبب موضوع بودند بیان می شود. کسی که میگفت به کمک می آییم میگوید که در آن زمان سلاح ارسال کردیم تا اغتشاشات شعله ور تر شود. این مهم‌نشان می دهد که قصد و نیت آمریکا در جنگ ۱۲ روزه، دی ماه و الان نابود کردن ایران و بهم‌ریختن جامعه ایران است.

بقایی درباره حضور نظامی امریکا برای سرقت ذخایر هسته‌ای، بیان کرد: سوال و ابهام دربارره این عملیات خیلی زیاد وجود دارد. منطقه ای که ادعا می‌شد خلبان امریکایی وجود دارد تا منطقه ای که میخواستند نیرو پیاده کنند فاصله زیادی دارد. احتمال دارد عملیات فریب برای دزدیدن اورانیوم غنی‌شده باشد. اما آنچه که مشخص است نتیجه آن چیزی جز طبس ۲ نبود. این از عنایات خداوند بود که مردم ایران را با این امداد کمک کرد و نشان داد مقاومت نتیجه خودش را دارد. امیدواریم آمریکا درس گرفته باشد که همه ایرانیان نقش دارند. این را باید به فال نیک گرفت درباره جدیت ایران برای دفاع از حاکمیت ملی در هر شرایطی.

شهید سلیمانی خویشاوندی در خارج از کشور و آمریکا ندارند

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در مورد ادعای روبیو مبنی بر دستگیری یک تبعه ایرانی که از اقوام سردار سلیمانی است، واکنش شما به این ادعا چیست، گفت: این ادعا نشان می‌دهد، شهید سلیمانی چقدر بزرگ است. هرآنکس که تشابه اسمی دارد در معرض آزار و اذیت قرار می گیرد، ایشان خویشاوندی در خارج از کشور و آمریکا ندارند و فقط مشابهت اسمی است. آمریکایی ها چنان اسم می برند که انگار فتح الفتوح انجام دادند و کفگیر آنها به کف دیگ خورده است. فردی که مدعی هستند در بازداشت پلیس مهاجرت قرار گرفته ارتباطی با شهید سلیمانی ندارد و به عنوان ایران به دفتر حفاظت منافع ایران دستور داده شده تا وضعیت این تبعه ایرانی پیگیری شود.

رویکرد آژانس فاجعه بار بود

وی درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای و رویکرد آژانس گفت: رویکرد آژانس فاجعه بار بود. عملا در جهت عادی سازی حمله به تاسیسات صلح امیز هسته‌ای کشورها گام برداشته و مصاحبه های شخص گروسی از حد خارج شده است. به نوعی همراهی و توجیه جنایات است که علیه ایران صورت می‌گیرد. شخص مدیرکل که داعیه دبیرکلی سازمان ملل دارد باید توجه داشته باشد اسمش به عنوان بخشی از جنایت ثبت شده است.

هیچ اختلاف و افتراقی بین ارکان حاکمیت در قبال این جنگ وجود ندارد

وی در خصوص نگاه‌ها به جنگ در سطح حکمرانی گفت: مطلقا هیچ اختلاف و افتراقی بین ارکان حاکمیت در قبال این جنگ وجود ندارد. مردم ما مانند مشت واحد ایستادند برای ناکام گذاشتن مطامع دشمن. غیر از این هم انتظار نمی‌رود. همه ارکان حاکمیت نشان دادند یکصدا برای دفاع از کیان ایران متوفق هستند. ان مسایلی که گفته می شود بخشی از جنگ روانی است. کردار ما نشان داد که وقتی پای ایران وسط باشد همه همچون یک جسم واحد به عنوان ایران در مقابل دشمن ایستادند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره گزارش ها درباره جنگ، افزود: اگر به ادعاهای توجیه جنگ نگاه کنید که گفتند برای تهدید قریب الوقوع بوده، نشان میدهد که این جنگ بیش از انکه بر مبنای راهبرد جنایت کارانه باشد بر اساس مطامع شخصی و محفلی است. تنها برنده این جنگ رژیم است که هیچ صلح و ارامشی را برای منظقه نمی‌خواهد.

وی در واکنش به احتمال پرچم دروغین در اروپا گفت: موضوع پرچم دروغین یک ادعا و تئوری توطئه نیست. بارها این توسط امریکا و رژیم انجام شده است و در این جنگ هم بارها شاهد چنین عملیاتی بودیم. ایران خیلی صریح هر هدفی را مورد حمله قرار داده اعلام‌ کرده است. ما اعلام کردیم اقدامات ما دفاع از ایران و علیه منشا حملات است که طبق حقوق بین الملل مشروعیت دارد. بارها از کشورهای منطقه خواستیم که قلمرو خودشان را در اختیار دشمن قرار ندهند. بارها پرتابه هایی شلیک شده که از طرف ما نبوده است. اینکه چنین دسیسه هایی در جاهای دیگر تکرار شود دور از انتظار نیست. ما همه را دعوت میکنیم که متوجه اقدامات امریکا و رژیم صهیونیستی باشند.

تصمیم‌گرفتیم که با عمان گفتگوهایی را برای رسیدن به یک شیوه نامه جهت عبور و مرور شناورها از تنگه هرمز شروع کنیم

بقایی درباره نشست با عمان درباره وضعیت تنگه هرمز، افزود: نشست در سطح معاونان وزارت خارجه دو کشور برگزار شد. ایران و عمان دو کشور ساحلی هستند که عبور و مرور ایمن دغدغه دو کشور است. در این چند روز ایران بر اساس حقوق بین الملل برای صیانت از ایمنی در این ابراه مجموعه تدابیر امنیتی را اتخاذ کرده است و صراحتا بیان کردیم که اجازه تردد کشتی های دشمنان را نخواهیم داد. در عین حال تدابیری برای عبور کشتی های غیرمتخاصم انجام شده است. این نیازمند شیوه های مشخصی است. ما خیلی مسئولانه تصمیم‌گرفتیم که با عمان به عنوان کشور دیگری ساحلی گفتگوهایی را شروع کنیم برای رسیدن به یک شیوه نامه جهت عبور و مرور شناورها از تنگه هرمز. این نشست ها تا حصول نتیجه ادامه پیدا خواهد کرد.

آتش‌بس یعنی وقفه ایجاد کنند برای تقویت نیروها جهت جنایت مجدد

وی درباره ادعای طرح اتش بس آمریکا و پاسخ ایران، تصریح کرد: ضرب الاجل نباید باعث شود در دفاع تردیدی راه دهیم. دلیل اینکه آتش‌بس نه؛ تجربه است. آتش‌بس یعنی وقفه ایجاد کنند برای تقویت نیروها جهت جنایت مجدد. هیچ آدم عاقلی این کار را نمی‌کند. مطالبات ما به علاوه عدم وقوع چرخه آتش‌بس و جنگ باید رعایت شود. سازمان ملل ثابت کرده در اکثر مواقع تبدیل به ابزار قدرت ها می‌شود. درباره موضوعی که به امنیت ملی مربوط می‌شود ما باید طوری عمل کنیم که تضمینی برای عدم اقدام به جنایت داشته باشد.

وی درباره اقدامات ایران برای بازدارندگی و همچنین حمایت‌های بین‌المللی از ایران، تاکید کرد: قاعدتا ما از همه توانمندی ها باید برای ناکامی دشمن استفاده کنیم. نوعی تقسیم کار است. مدافع وطن به نوعی و ما در دستگاه دیپلماسی به شیوه دیگر پشتوانه همه ما مردم ایران هستند. از تمام ملت هایی که از ایران دفاع و حمایت کردند باید قدردانی کرد. حمایت ها در خیابان به فهم عمومی کمک خواهد کرد.

وی درباره گفتگوها با کشورهای جمهوری اذربایجان و ترکیه درباره پرچم دروغین، افزود: گفتگوهایی که بین ایران و جمهوری اذربایجان انجام شد سوءتفاهمات را رد کرد. در خصوص ترکیه هم ما گفتیم که پرتابه ای به این کشور نداشتیم و با گفتگوها مسئله حل و فصل شد.

ایرانیان در عصر حجر هم با ادب صحبت می‌کردند

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در واکنش به توهین امریکا و ترامپ و جسارت به ایرانیان، تصریح کرد: اگر از بنده به عنوان نماینده یک ملت متمدن انتظار دارید آن حرف ها را به زبان بیاورم معذورم. ایرانیان در عصر حجر هم با ادب صحبت می‌کردند. این ادبیات نشانه بزرگی و قدرت نیست. روان شناسان باید درباره دلیلش صحبت کنند. درباره ضرب الاجل ها ۴۸ سال است که سعی کردند با چنین ادبیاتی ایرانیان را مرعوب کنند. چنین ضرب الاجل هایی نشان دهنده نیت ان هاست. ما در پاسخگویی و دفاع از کشور کوچترین تردیدی نداریم. بر جامعه بین المللی است که در مقابل این روند و عادی سازی جنایت ایستادگی کنند. ایران فقط از کیان ایران دفاع نمی‌کند ایران دارد از نظم مبتنی بر حقوق بین الملل دفاع می‌کند. همه باید هوشیار باشند عادی سازی جنایت محدود به مرزهای ایران نمی‌ماند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعاهای جدید گروسی علیه ایران، تصریح کرد: زیاده گویی باعث فراموشی می‌شود. حتی در گزارش های خود آژانس کوچکترین انحرافی از سوی ایران وجود نداشته است. اینکه فردی مسیولیت مشخصی دارد و مدام به اتش جنگ بدمد نشان میدهد باید درباره صلاحیتش تجدیدنظر شود. جامعه بین المللی باید تصمیم بگیرد که چنین فردی موضعگیری هایی میکند که در توجیه تجاوزات است، شایسته گرفتن مسئولیت های مهمتری دارد یا خیر.

وی درباره مقاله ظریف، گفت: مواضع رسمی کشور درباره موضوعات به جنگ تحمیلی از طریق کانال های رسمی اعلام می‌شود. در عین حال باید از تجارب دیگران برای محقق کردن منافع ملی ایران استفاده کنیم. باید اجازه داد دیدگاه‌ها مطرح شود. طبیعی است هر دیدگاهی مخالفان و موافقانی دارد. وزارت خارجه طبق رویه‌های سطوح نظام تصمیم می‌گیرد. انچه که برای ما قابل عمل است دستوراتی است که از سوی شورای عالی امنیت ملی داده می‌شود. خواهشا از تفرقه ها پرهیز کنید.

وی درمورد توصیه ایران به کشورهای منطقه و روابط پیش رو، بیان کرد: ما با کشورهای منطقه همسایه بودیم و خواهیم بود. امریکا به این منطقه مربوط نیست. آنان برای امنیت منطقه هیچ ارزشی قائل نیستند. ما بارها به کشورهای منطقه هشدار دادیم که برای استفاده از امکاناتشان توسط دشمنان خودداری کنند. متاسفانه این اتفاق نیفتاد. ایران با نجابت هیچ وقت نگفته کشورهای منطقه دشمن ما هستند. ما مصمم به حفظ روابط دوستانه هستیم. امیدواریم این کشورها با درس گرفتن به این نتیجه برسند امنیت منطقه جز با همکاری کشورهای منطقه حاصل نخواهد شد.

بقایی درباره ادعای خویشتنداری ایران گفت: وقتی پای دفاع از کشور در برابر چنایتکاران باشد خویشتنداری معنا ندارد. در دفاع از کشور ایران از همه ظرفیت ها خود برای پشیمان کردن جنایتکاران استفاده خواهد کرد.

وی درباره خرید نفت از ایران توسط هند، عنوان کرد: مهم این است که چه اتفاقی افتاده است. ایران برای تامین منافع خود با کشورهایی که از قدیم در ارتباط بوده اقداماتی انجام خواهد داد.

فردای جنگ با پیروزی ایران، فردایی روشن برای کل جهان خواهد بود

وی با اشاره به فردای پس از جنگ، یاداور شد: فردای جنگ با پیروزی ایران، فردایی روشن برای کل جهان خواهد بود. پیروزی ایران به معنای پیروزی دفاع از حاکمیت قانون و شرافت انسانی خواهد بود. واقعیت میدانی نشان میدهد حضور نظامی امریکا جز ناامنی برای منطقه به ارمغان نیاورده است. اگر از خاک کشورهای منطقه استفاده نمی‌شد به هیچ عنوان به خودمان اجازه نمی دادیم که حتی یک پهپاد به سمت انان شلیک کنیم. امریکا دارد از پایگاه های منطقه برای حمله استفاده. میکند. پیروزی ایران در این جنگ اینده ای از صلح و امنیت درون زا برای منطقه ایجاد خواهد کرد. امنیت درونزا که مبتنی بر همکاری خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به رد شدن کشتی های پاکستانی از تنگه هرمز، تصریح کرد: ما خیلی روشن گفتیم که دلیل اعمال تدابیر نظارتی بر تنکه هرمز به خاطر جلوگیری از اقدامات جنایتکارانه دشمن و متحدانشان است. خیلی از کشورهای غیرمتخاصم در تماس با ما، این امکان را برای عبور امن شناورها فراهم می‌شود. پاکستان یکی از این کشورها بوده و ما با پاکستان روابط خوبی داریم.

وی در پایان درمورد وضعیت ایرانیان در امارات، بیان کرد: رابطه ما با امارات برقرار است. همه موارد و شکایت دریافت شده از سوی ایرانی ها، با دقت بررسی می‌کنیم. حمایت از اتباع ایرانی که حتی خود اماراتی ها هم معترض هستند و گفتند باید حقوق ایرانی‌ها محفوظ بماند، وزارت خارجه برای ایفای حقوق اتباع ایرانی اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد.