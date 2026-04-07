رضایی: در حال تنظیم ترتیبات خاصی بر تنگه هرمز هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح امروز در گفتگویی تلویزیونی، درباره مدیریت ایران بر تنگه هرمز، اظهار کرد: به نظرم تنگه هرمز و تاریخ آن را باید به قبل از جنگ تحمیلی فعلی و پس از آن تقسیم‌بندی شود. به نظر نمی‌رسد که تنگه هرمز به وضعیت قبلی خود برگردد و شناورهای متخاصم جنگی، نظامی یا تروریستی نباید به راحتی بتوانند در آنجا تردد کنند.

وی ادامه داد: ما در حال تنظیم ترتیبات خاصی برای تنگه هرمز هستیم. در این زمینه، قانون‌گذاری خواهیم کرد و آن را اعمال خواهیم کرد. از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا این لحظه، تنگه هرمز و مدیریت آن به صورت کامل در اختیار جمهوری اسلامی ایران است. ما برای این نوع مدیریت، یک چارچوبی را طبق قوانین خود تدوین می‌کنیم. هم در بحث امنیت تنگه هرمز، کشتیرانی، ناوبری، محیط‌زیست، کارهای امدادی و هر آنچه برای مدیریت هوشمند تنگه هرمز نیاز است، در این طرح در نظر گرفته شده است. با دولت عمان نیز در این زمینه توافقاتی داشتیم و دستگاه دیپلماسی ما نیز با آنها در حال مذاکره است.

تنگه هرمز تحت مدیریت ایران باقی خواهد ماند

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما هیچ وقت دیگر اجازه نخواهیم داد که شناورهای متخاصم از تنگه هرمز عبور کنند یا برای دشمنان ما از آنجا سوخت یا انرژی ترانزیت شود. تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران و تحت مدیریت حاکمیت ملی ایرانیان باقی خواهد ماند.

رضایی توضیح داد: یک طرح بسیار مهم هم چند هفته پیش در مجلس تدوین شد؛ در واقع، ما با همراهی دولت و نیروهای مسلح، وزارت دفاع و ستاد کل، در حال تدوین یک طرح یا لایحه هستیم که به همه کسانی که در جنگ تحمیلی فعلی در خط مقدم بوده‌اند، مانند نیروهای هوافضا، دریایی، سپاه، ارتش و کسانی که در میدان جنگ حاضرند، امکان استفاده از قوانین ایثارگری و حمایت از ایثارگران را دهد و بتوانند از امتیازات آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: این افراد همانند رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند که جان و وقت خود را برای دفاع از ایران گذاشته‌اند. برخی در سنگرهای تهران هستند، برخی در تنگه هرمز و برخی دیگر در شهرهای موشکی. همه این افراد در دفاع از ایران مشارکت دارند و ان‌شاءالله از حمایت لازم برخوردار خواهند شد. این حداقل کاری است که ما در مجلس و دولت می‌توانیم برای حمایت از این عزیزان انجام دهیم.

وی در ادامه و درباره جزئیات جلسات اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: معمولاً در جلسات، آخرین وضعیت جنگ مورد بررسی قرار می‌گیرد و اقداماتی که نیروهای مسلح ما انجام داده‌اند، آسیب‌های وارد شده به کشور و وضعیت کلی جنگ تحلیل می‌شود.

اثرات و ضربات ما بر دشمن قوی‌تر و مؤثرتر شده است

رضایی ادامه داد: آنچه می‌توانم به شما بگویم این است که از ۹ اسفند تا به امروز، اثرات و ضربات ما بر دشمن قوی‌تر و مؤثرتر شده است. به عنوان مثال، آمار اصابت و نابودی جنگنده‌های دشمن در هفته اخیر به مراتب بهتر از هفته اول است و اثرات دشمن هم کمتر شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمن در حال حاضر به سمت حمله به زیرساخت‌ها، پتروشیمی‌ها و دانشگاه‌ها رفته است، زیرا در حوزه نظامی کم آورده است. اگر دشمن توان و عرضه داشت، تنگه هرمز را باز می‌کرد و در میدان نظامی با ما می‌جنگید، اما چون از این حوزه شکست خورده، به حمله به زیرساخت‌ها روی آورده است.

دست برتر در میدان با ماست

وی اظهار کرد: حجم و اصابت حملات ما به هدف، چه در سرزمین‌های اشغالی و چه در دیگر مناطق، بسیار مؤثرتر شده است. رهگیری موشک‌های ایران توسط پدافند دشمن به حداقل رسیده و موشک‌های ما بیشتر به هدف اصابت می‌کنند. فحاشی و توهین‌های دشمن به ملت ایران نشان‌دهنده این است که میدان دست ماست. اینکه ما ضربات مقتدرانه ای به دشمن می‌زنیم، باعث شده که آنان بیچاره شوند و از سر بیچارگی، یا فحاشی می‌کند یا زیرساخت‌ها و مردم بی‌گناه را مورد هدف قرار می‌دهند.

وی در ادامه، تاکید کرد: طرح اقدام راهبردی برای تأمین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس در دستورکار مجلس قرار دارد. این طرح ان‌شاءالله در اولین فرصت آماده شده و به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که این طرح با قاطعیت در مجلس تصویب شود و پس از تأیید شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ گردد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر کسی بخواهد راجع به جنگ قضاوت کند و تحلیلی داشته باشد، باید به میدان نگاه کند. اینکه ترامپ هر روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌گوید که نیروی دریایی و نیروی هوایی ایران را نابود کرده‌ایم یا پدافند ایران را نابود کرده‌ایم، هیچ ارزشی ندارد، باید در میدان نگاه کنیم. پدافند ایران توانسته هواپیماهای آمریکایی را ساقط و نابود کند. نیروی دریایی ایران بر تنگه هرمز مسلط است. خداوند بر درجات شهید بزرگ ما شهید تنگسیری بیفزاید. این سردار بزرگ ایرانی فاتح تنگه هرمز بود و به همراه سایر رزمندگان نیروی دریایی سپاه.

قیمت انرژی در آمریکا را حداقل ۶۰ درصد گران‌تر کردیم

وی ادامه داد: ما از ابتدای جنگ اگر قیاسی کنیم، یک متر از خاک‌مان را دشمن نتواسته اشغال کند، اما ما تنگه هرمز را به دست گرفتیم. ما توانستیم قیمت سوخت و انرژی را در آمریکا حداقل ۶۰ درصد گران‌تر کنیم. ما توانستیم هر چقدر که دشمن تلاش کرد، تعداد ضربات آنان علیه ایران را با حملاتی که به پایگاه‌های دشمن در منطقه داشتیم و با حملاتی که به ناوهای آمریکا زدیم، کاهش دهیم.

وی ادامه داد: این ناوها نماد اعتبار و قدرت آمریکا هستند و کل دنیا از آن‌ها می‌ترسید. اما ما شجاعانه جنگیدیم و آن‌ها را به عقب راندیم. اکنون این ناوها حداقل هزار کیلومتر از آب‌های سرزمینی ما فاصله دارند. لذا دست برتر در میدان با ماست.

رضایی اظهار کرد: من نمی‌گویم که ما خسارت و آسیب ندیدیم. دیروز خبر شهادت شهید خادمی رسید و واقعاً هزینه‌های هنگفتی هم ملت ما و نیروهای مسلح ما داده‌اند، اما واقعیت این است که دست برتر در میدان با ماست.

دشمن به اهدافش نرسیده است

وی افزود: هر چقدر که از جنگ می‌گذرد، تاب‌آوری دشمن کمتر می‌شود و میزان موفقیت حملات ما بیشتر می‌شود. حتی اگر ادبیات دشمن را بررسی کنیم، می‌بینیم که آن‌ها از وضعیت خود ناامید شده‌اند. پیش از این، دشمن اعلام کرده بود که ما آمده‌ایم نیروی نظامی، موشکی و هسته‌ای ایران را نابود کنیم، اما به هیچ یک از اهدافش نرسید و اکنون با یک افتضاح تاریخی روبرو شده‌اند.

وی افزود: از سوی دیگر، حزب‌الله نیز روزانه حداقل ۵۰ عملیات موفق علیه رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد. رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که یک تقسیم‌بندی برای سرزمین‌های اشغالی انجام شده است؛ شمال و جنوب و مرکز میان حزب‌الله، یمن و ایران تقسیم شده است. این هماهنگی در حال افزایش است و ضربات کوبنده‌تری به دشمن وارد می‌کند.

رضایی گفت: اکنون به نظر من، ما دیگر در آخرین مرحله جنگ هستیم. دشمن در حوزه دریایی نیز ناکارآمد شده و به سمت تشدید حملات در زمینه‌های دیگر روی آورده است.

رضایی بیان کرد: دشمن در این مدت گزینه‌های مختلفی را آزمایش کرده است. از تلاش برای همکاری با تجزیه‌طلبان در شمال غرب، تا اقداماتی در جنوب شرق که تمایل داشتند انجام دهند اما ناکام شدند و آنان با مقاومت ملت ما، نیروهای ما و تحرک مقاومت اسلامی در منطقه مواجه شده‌اند. حتی در کف خیابان‌ها نیز دشمن به دنبال ایجاد آشوب بود، اما با رشادت، بیداری و هوشیاری مردم، این توطئه‌ها به طور کامل منهدم شد.

تهدید زیرساخت‌ها نشان‌دهنده عجز دشمن است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمن اکنون به تهدید زیرساخت‌ها روی آورده است. این نشان‌دهنده عجز و ناتوانی دشمن است. دشمن با بیش از ۴۰ میلیارد دلار هزینه نتواسته به نتیجه برسد و اکنون به تهدید زیرساخت‌ها روی آورده است.

رضایی تاکید کرد: البته ما برای هر شرایطی آماده‌ایم و دولت نیز الحمدالله پای کار است. ملت ما و نیروهای مسلح در خط مقدم هستند و اگر دشمن اشتباهی انجام دهد، ما چند برابر به تهدیدات زیرساختی دشمن پاسخ خواهیم داد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در این پنج شش هفته، جمهوری اسلامی ایران یک نکته را ثابت کرده است؛ معتبر بودن تهدیدات ما. هر وقت که به ما حمله‌ای صورت گرفته، ما متقابلاً به آن پاسخ داده‌ایم. چه در حوزه زیرساخت‌ها، چه در حوزه دانشگاه‌ها و بانک‌ها و تأسیسات هسته‌ای. اکنون دشمن می‌داند که اگر زیرساخت‌های ما را هدف قرار دهد، حتماً پاسخ مضاعف خواهد گرفت.