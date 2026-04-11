استاندار کرمانشاه: نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۴ بهبود یافت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نخستین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان در سال ۱۴۰۵، با اشاره به نتایج اقدامات سال گذشته اظهار کرد: پیگیریهای مستمر در این کارگروه موجب بهبود شاخصهای اقتصادی و افزایش تولید در بخشهای مختلف شده است.
وی افزود: نرخ بیکاری استان در سال گذشته روند کاهشی داشته و در برخی مقاطع به سطح تکرقمی رسیده که نشاندهنده اثرگذاری برنامههای اشتغالزایی است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط خاص سال گذشته تصریح کرد: با وجود رخدادهای مختلف، تلاش مدیران، فعالان اقتصادی و شبکه بانکی موجب شد روند توسعه اقتصادی استان متوقف نشود.
حبیبی ادامه داد: مصوبات سفر رئیسجمهور و تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی، فرصت مناسبی برای رونق کسبوکار و سرمایهگذاری در استان فراهم کرده است.
وی با تأکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: تقویت تولید داخلی و حمایت از فعالان اقتصادی، مسیر دستیابی به استقلال اقتصادی را هموار میکند.
استاندار کرمانشاه همچنین بر ساماندهی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: پرداخت این تسهیلات باید در راستای حفظ اشتغال و تقویت فعالیت واحدها باشد.
حبیبی با اشاره به ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: حمایت از طرحهای مرتبط با انرژی خورشیدی و تسریع در پرداخت تسهیلات این حوزه از اولویتهای مهم است.
وی در پایان از برگزاری منظم جلسات کارگروه اقتصادی خبر داد و گفت: عملکرد دستگاهها و بانکها بهصورت مستمر ارزیابی میشود تا اهداف اقتصادی استان با سرعت بیشتری محقق شود.
نظر شما