به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های غربی با اشاره به بن‌بست در مذاکرات پاکستان بین ایران و آمریکا به بررسی سناریوهای پیش رو در این زمینه پرداختند.

بر اساس این ارزیابی ها که توسط رسانه های مطرح غربی از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست، آی پیپر و تلگراف تهیه شده، مذاکرات مستقیم بین آمریکا و ایران در اسلام آباد پایتخت پاکستان، پس از ۲۰ ساعت بحث فشرده، بدون توافق به پایان رسید و راه را برای مرحله ای مبهم باز کرد که گزارش های غربی آن را «بن بست استراتژیک» توصیف کردند.

نشریه های نیویورک تایمز، واشنگتن پست و تلگراف همگی توافق داشتند که شکست این دور از مذاکرات تعجب آور نبود، چرا که شکاف عمیقی در مواضع دو طرف، به ویژه در مورد برنامه هسته ای ایران و آینده ترتیبات امنیتی در منطقه وجود دارد.

مذاکرات از طرف آمریکایی توسط جی.دی. ونس معاون رئیس جمهور هدایت می‌شد. وی پس از پایان گفتگوها تأکید کرد که کشورش نتوانسته است به هیچ پیشرفتی دست یابد. او گفت: ما نتوانستیم به وضعیتی برسیم که ایران آماده پذیرش شرایط ما باشد!

بر اساس این گزارش، مهمترین نقاط اختلاف شامل اصرار واشنگتن بر پایان کامل برنامه هسته ای ایران، در مقابل اصرار تهران بر حق خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم و امتناع از دست کشیدن از توانایی های استراتژیک خود است.

این اختلافات همچنین شامل پرونده های دیگری مانند کنترل تنگه هرمز، لغو تحریم های اقتصادی اعمال شده بر ایران، آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران و غرامت های مربوط به جنگ، بعلاوه درخواست ایران برای آتش بس در لبنان بود.

این روزنامه ها معتقدند که دولت ترامپ با گزینه های «ناخوشایندی» مواجه خواهد بود که بین ورود به مذاکرات طولانی و پیچیده یا بازگشت به جنگ، یا تلاش برای مدیریت بحران بدون راه حل ریشه ای، در نوسان است.

به نوشته این منابع رسانه ای، از سرگیری درگیری ها می تواند بحران انرژی در جهان را بویژه با توجه به ارتباط درگیری ها با تنگه هرمز تشدید کند.

واشنگتن پست در رابطه با این مذاکرات نوشت که این دور، بالاترین سطح تماس مستقیم بین دو کشور در دهه های اخیر را نشان می داد، اما بدون هیچ پیشرفت ملموسی به پایان رسید، در حالی که به صورت تئوریک، درها برای از سرگیری گفتگوها باز ماند.

روزنامه انگلیسی آی پیپر نیز اشاره کرد که آتش بس با توجه به ادامه تنش های میدانی همچنان شکننده است که این روند می تواند هر فرصتی را برای موفقیت مسیر دیپلماتیک تضعیف کند.

سناریوهای پیش رو

روزنامه تلگراف انگلیس ۳ سناریوی اصلی را تحولات آینده مطرح کرد:

اول: از سرگیری مذاکرات در آینده

بنا به تحلیل این روزنامه، خروج هیئت آمریکایی ممکن است یک گام تاکتیکی برای وادار کردن ایران به دادن امتیازات بعدی باشد، اما این روزنامه هشدار می دهد که این مسیر ممکن است به طولانی شدن بحران و تکرار وضعیت بن بست فعلی منجر شود.

دوم: بازگشت به تنش نظامی

این سناریو شامل از سرگیری گسترده جنگ یا انجام عملیات محدود، به ویژه در تنگه هرمز است. خطرات این سناریو برای واشنگتن در این است که می تواند بازارهای جهانی انرژی را مختل کرده و نرخ تورم را افزایش دهد، و باعث گسترش فشارهای سیاسی داخلی بر دولت آمریکا شود.

سوم: پایان جنگ بدون توافق

تلگراف می افزاید که رئیس جمهور آمریکا ممکن است عملیات نظامی را بدون دستیابی به توافق رسمی پایان دهد که این گزینه به معنی عقب نشینی آمریکا تفسیر می شود.

به نوشته این روزنامه های غربی، نتایج این دور به یک واقعیت پیچیده منجر شده است. این در حالی است که آمریکا خواستار جنگ طولانی و پرهزینه نیست و ایران از دادن امتیازات اساسی خودداری می کند.