تجویز بیش از ۳۹ هزار نسخه برای بیماران همدانی در ایام جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد به‌نشان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۷۲۶ هزار و ۷۲ خدمت از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ به مراجعان ارائه شده است، اظهار کرد: میانگین ماهانه مراجعات برای دریافت خدمات سلامت محور در استان ۲۵۱ هزار و ۴۷۵ نفر بوده و در مدت ۳۷ روزه جنگ رمضان، ۲۶۴ هزار و ۵۴۷ نفر خدمات دریافت کرده‌اند که حاکی از افزایش حدود ۵.۲ درصدی خدمات است.

وی افزود: تعداد نسخ تجویزی بر اساس آمار سامانه نماد به ۳۹ هزار و ۵۶۹ مورد رسید که نسبت به میانگین ماهانه ۲۴ هزار و ۳۰۰ نسخه، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان مراقبت‌های بهداشتی ارائه شده به مادران باردار و نوزادان اشاره کرد و گفت: در این دوره، مراقبت‌های لازم از ۹ هزار و ۲۶۶ مادر باردار انجام شده است و چهار هزار و ۳۳۴ مادر پس از زایمان تحت مراقبت‌های سلامت قرار گرفتند.

وی ادامه داد: مراقبت‌های مادران شامل اندازه‌گیری فشار خون، بررسی علائم خطر، راهنمایی نحوه شیردهی و موارد دیگر است و در سه مرحله پس از زایمان (۳ تا ۵ روزگی، ۱۴ تا ۱۵ روزگی و ۴۰ تا ۴۲ روزگی) به مادران و نوزادان ارائه می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: مراقبت روتین کودکان یک تا ۵۹ ماهه برای ۳۰ هزار نوزاد انجام شده و قد، وزن و سلامت آن‌ها در پایگاه‌های سلامت مورد بررسی قرار گرفته است.

وی همچنین به خطرسنجی ۱۸ هزار و ۲۷۸ نفر، مراقبت دیابت (غیرپزشک و پزشک) برای ۴۵ هزار و ۲۷۴ نفر، و مراقبت فشار خون (غیرپزشک و پزشک) برای ۶۰ هزار و ۴۲ نفر اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه غربالگری نوزادان نیز ۲ هزار و ۹۲۰ نمونه تهیه شده است.

به‌نشان به اقدامات بهداشت محیط اشاره کرد و گفت: در مدت جنگ رمضان ۱۳ هزار و ۳۹۹ بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۳ هزار و ۴۱ بازرسی از اماکن عمومی انجام شده است.

وی افزود: ۱۰ هزار و ۸۷۵ مورد سنجش سطوح و مواد غذایی، ۸ هزار و ۷۹۹ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی و ۵۴۹ مورد نمونه‌برداری از منابع آب انجام شده و در جریان این بازرسی‌ها، ۹ هزار و ۸۹۴ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف از چرخه مصرف خارج و ۱۵۳ نمونه‌برداری از مواد غذایی مشکوک انجام شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: ۱۷۸ نفر خدمات پیشگیری از هاری دریافت و ۱۴ هزار و ۱۵۳ نفر واکسن‌های روتین را تزریق کردند و در حوزه بهداشت دهان و دندان، ۸۹۱ نفر مورد معاینه قرار گرفته، ۷۶۷ دندان کشیده شده، ۱۹۵ نفر خدمت پالپوتومی دریافت کرده و ۶۲۸ دندان ترمیم شده است.