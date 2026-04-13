انزوای ترامپ؛ مخالفت متحدان آمریکا با تشدید تنش در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در حالی که تحت فشار افکار عمومی جهان به دلیل تبعات اقتصادی جنگ افروزیاش علیه ایران قرار گرفته است، بار دیگر تهدید نخنمای خود علیه تهران را این بار با ادعای واهی بستن تنگه هرمز مطرح کرد، ادعایی که حتی از سوی شخصیتهای کشورش مورد انتقاد قرار گرفته است.
استارمر: از محاصره تنگه هرمز حمایت نمی کنیم
کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس، اعلام کرد کشورش به طرح محاصره تنگه هرمز که از سوی رئیسجمهور آمریکا اعلام شده، نخواهد پیوست.
استارمر روز دوشنبه در گفتوگو با رادیو بیبیسی تصریح کرد: «ما از این محاصره حمایت نمیکنیم» و افزود که انگلیس «وارد جنگ واشنگتن و تل آویو علیه ایران نخواهد شد.»
وی تأکید کرد که بازگشایی تنگه هرمز از اهمیت حیاتی برخوردار است. در شرایط عادی، حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت از این آبراه راهبردی که خلیج فارس را به اقیانوس هند متصل میکند، عبور میکند.
نخستوزیر انگلیس گفت: «به اعتقاد من، بسیار ضروری است که این تنگه بازگشایی شود و بهطور کامل در دسترس باشد. در هفتههای اخیر تمام تلاش خود را در همین مسیر متمرکز کردهایم و این روند را ادامه خواهیم داد.»
آلبانیز: تشدید تنش چالشبرانگیز است
استرالیا به عنوان یکی از متحدان کلیدی آمریکا در واکنش به رویکرد ترامپ برای تشدید تنش در تنگه هرمز، این اقدام را چالش برانگیز عنوان کرد.
نخستوزیر استرالیا اعلام کرد که این کشور هیچ درخواست رسمی از سوی آمریکا برای مشارکت نظامی در محاصره دریایی بنادر ایران (که توسط سنتکام اعلام شده) دریافت نکرده است.
آنتونی آلبانیز گفت: از ما درخواستی نشده است و من انتظار ندارم که چنین درخواستی داشته باشیم.
مادلین کینگ، وزیر منابع استرالیا نیز گفت: محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا، در زمانی که به شدت به کاهش تنش نیاز بود، چالشی را برای تجارت بینالمللی ایجاد کرده است.
وی افزود، این مساله وضعیت بسیار دشواری را برای تجارت جهانی ایجاد میکند. واقعاً بهترین کاری که استرالیا میتواند انجام دهد این است که هر دو طرف را تشویق کند که به میز مذاکره برگردند.
کیهارا: قصد مشارکت در مینروبی تنگه هرمز نداریم
مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن نیز در نشست خبری گفت: ما تحولات، از جمله گفتوگوهای ایران و آمریکا و سایر تلاشهای دیپلماتیک، و نیز وضعیت مربوط به تنگه هرمز را از نزدیک دنبال میکنیم.
وی افزود: مهمترین موضوع، کاهش واقعی تنشها و دستیابی هرچه سریعتر به یک توافق نهایی از طریق دیپلماسی است. امیدواریم این امر محقق شود.
کیهارا درباره احتمال اعزام نیرو برای مشارکت در عملیات پاکسازی مینها، تأکید کرد: در حال حاضر هیچ تصمیمی در اینباره اتخاذ نشده است.
