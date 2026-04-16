واگذاری ۱۷.۷ هکتار زمین به طرح مسکن جوانی جمعیت در امیریه دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در راه و شهرسازی استان سمنان اعلام کرد: با حضور مسئولان شهرستان دامغان و امیریه جلسه قرعه کشی جانمایی قطعات اراضی برای ۱۲ مشمول جوانی جمعیت شهر امیریه برگزار شد.

وی افزود: این قطعات اراضی ویلایی که به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال است و پس از صدور قراداد واگذاری به مشمولان واگذار می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: با واگذاری این قطعات، تعداد اراضی واگذار شده به مشمولان جوانی جمعیت در سایت ۱۷.۷ هکتاری امیریه به ۱۶ قطعه می‌رسد.

حسینی طباطبایی درباره کیفیت و کمیت این طرح توضیح داد: در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرامیریه، تاکنون ۱۴۲ قطعه زمین ویلایی خودساز به متقاضیان نهضت ملی مسکن در اراضی ۱۷.۷ هکتاری واگذار شده است که تاکنون ۷۳ نفر پروانه ساختمانی را دریافت و ۲۶ متقاضی عملیات ساختمانی را آغاز کرده‌اند.