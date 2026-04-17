منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، پروژه راه‌آهن کرمانشاه به خسروی و بغداد را از طرح‌های مهم و راهبردی کشور در حوزه حمل‌ونقل ریلی دانست و اظهار کرد: این مسیر به‌عنوان یکی از کریدورهای اصلی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با کشور عراق افزود: از طریق دولت و وزارت امور خارجه، هماهنگی‌های لازم با طرف عراقی انجام شده تا عملیات اجرایی ریل در آن سوی مرز نیز آغاز شود و با تکمیل این پروژه، اتصال دو کشور محقق شود.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: عملیات ریل‌گذاری در این مسیر آغاز شده و منابع مالی نیز از محل مصوبات سفر برای پیشبرد پروژه تأمین و تزریق شده است.

حبیبی ادامه داد: مسیر تا اسلام‌آباد غرب در بخش زیرسازی پیشرفت قابل توجهی داشته و اکنون بخش‌هایی از مسیر برای اجرای ریل آماده است که امیدواریم با افزایش سرعت کار، روند تکمیل پروژه شتاب بیشتری بگیرد.

وی با تأکید بر لزوم فعالیت همزمان در تمامی بخش‌ها گفت: پیمانکار باید در حوزه‌های مختلف از جمله زیرسازی، ریل‌گذاری و تکمیل قطعات باقی‌مانده با جدیت بیشتری وارد عمل شود.

استاندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه و اتصال آن به مرز خسروی و سپس بغداد، امکان بهره‌برداری از یک مسیر بین‌المللی مهم فراهم می‌شود که به‌ویژه در ایام اربعین نقش مؤثری در تسهیل تردد زائران خواهد داشت.