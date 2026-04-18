به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که از دیروز جمعه در شهر آنتالیای ترکیه آغاز شده، کشتی گیرانی از کشورهای مطرح دنیا از جمله ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکیه، قرقیزستان و گرجستان حضور دارند و با توجه به حضور نزدیک به ۳۰ کشتی گیر در هر وزن سطح این رقابت ها در اندازه مسابقات جهانی در حال برگزاری است و به دلیل استقبال زیاد کشتی گیران رقابت ها تا نیمه شب طول کشید.
نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (مدال طلا)
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا غلامی (نقره)
۵۵ کیلوگرم: علیرضا امیری (برنز)
۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (برنز)
۶۷ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی (حذف)
۶۷ کیلوگرم: ایلیا ایلخانی (حذف)
۷۷ کیلوگرم: محمد مرادی (حذف)
کشتی آزاد:
۹۷ کیلوگرم: دانیال توکلی (برنز)
۵۷ کیلوگرم: عرفان سیری (حذف)
۷۰ کیلوگرم: سجاد پیردایه (حذف)
۷۹ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند (حذف)
۷۹ کیلوگرم: سبحان اسمی (حذف)
این مسابقات امروز و فردا ادامه دارد.
