۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۸

کشتی جوانان جام قهرمانان - ترکیه

کسب یک مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز توسط کشتی‌گیران ایران

روز نخست رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان جام قهرمانان ترکیه با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و ۳ مدال برنز توسط نمایندگان کشورمان پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که از دیروز جمعه در شهر آنتالیای ترکیه آغاز شده، کشتی گیرانی از کشورهای مطرح دنیا از جمله ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکیه، قرقیزستان و گرجستان حضور دارند و با توجه به حضور نزدیک به ۳۰ کشتی گیر در هر وزن سطح این رقابت ها در اندازه مسابقات جهانی در حال برگزاری است و به دلیل استقبال زیاد کشتی گیران رقابت ها تا نیمه شب طول کشید.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:
۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (مدال طلا)
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا غلامی (نقره)
۵۵ کیلوگرم: علیرضا امیری (برنز)
۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (برنز)
۶۷ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی (حذف)
۶۷ کیلوگرم: ایلیا ایلخانی (حذف)
۷۷ کیلوگرم: محمد مرادی (حذف)

کشتی آزاد:
۹۷ کیلوگرم: دانیال توکلی (برنز)
۵۷ کیلوگرم: عرفان سیری (حذف)
۷۰ کیلوگرم: سجاد پیردایه (حذف)
۷۹ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند (حذف)
۷۹ کیلوگرم: سبحان اسمی (حذف)

این مسابقات امروز و فردا ادامه دارد.

سیده فرزانه شریفی

