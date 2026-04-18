به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که از دیروز جمعه در شهر آنتالیای ترکیه آغاز شده، کشتی گیرانی از کشورهای مطرح دنیا از جمله ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکیه، قرقیزستان و گرجستان حضور دارند و با توجه به حضور نزدیک به ۳۰ کشتی گیر در هر وزن سطح این رقابت ها در اندازه مسابقات جهانی در حال برگزاری است و به دلیل استقبال زیاد کشتی گیران رقابت ها تا نیمه شب طول کشید.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:



کشتی فرنگی:

۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (مدال طلا)

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا غلامی (نقره)

۵۵ کیلوگرم: علیرضا امیری (برنز)

۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (برنز)

۶۷ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی (حذف)

۶۷ کیلوگرم: ایلیا ایلخانی (حذف)

۷۷ کیلوگرم: محمد مرادی (حذف)



کشتی آزاد:

۹۷ کیلوگرم: دانیال توکلی (برنز)

۵۷ کیلوگرم: عرفان سیری (حذف)

۷۰ کیلوگرم: سجاد پیردایه (حذف)

۷۹ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند (حذف)

۷۹ کیلوگرم: سبحان اسمی (حذف)



این مسابقات امروز و فردا ادامه دارد.