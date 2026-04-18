خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: شخصیت‌های سیاسی دنیا با تأکید بر نقش کلیدی جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به آتش‌بس در لبنان، نسبت به نقض این توافق توسط رژیم صهیونیستی هشدار دادند و بر لزوم حفظ ثبات و امنیت در منطقه تأکید کردند.

در همین زمینه وفیق صفا عضو شورای سیاسی حزب الله لبنان تاکید کرد: . تهران شرط کرده بود که مذاکرات باید با آتش بس در لبنان همراه باشد. این شرط به مثابه کمک به لبنان و حزب الله به شمار می رود.

وی در عین حال تصریح کرد: حزب الله هرگز سلاح خود را تحویل نخواهد داد. ما هرگز بازگشت به یک توافق شبیه توافق سال ۲۰۲۴ را نخواهیم پذیرفت. موضوع سلاح حزب الله در مرحله کنونی غیر قابل بررسی و بحث است. هرگونه بحث و بررسی در آینده به سلسله شروط اساسی که بر پایه یک آتش بس واقعی و بازسازی کشور بنا شده برمی گردد. قبل از آتش بس واقعی، عقب نشینی نظامیان صهیونیست، بازگشت اسرا، آوارگان و بازسازی کشور نمی توان در این خصوص صحبت کرد. ما نسبت به تجربه های گذشته هشدار می دهیم. آتش بس فرصت آزادی حرکت برای تل آویو مانند سال ۲۰۲۴ به وجود می آورد.

کارشناس آمریکایی: آتش‌بس لبنان نشان داد ایران قدرتی جهانی است

رابرت پیپ کارشناس آمریکایی در پیامی در شبکه ایکس نوشت: آتش‌بس تل آویو و بیروت چیزی بیشتر از توقف درگیری و نشانه ای از جابه‌جایی قدرت در عرصۀ جهانی است.

وی تصریح کرد: ایران به صراحت خواستار پایان حملات تل آویو در لبنان شد و آمریکا دقیقاً همان را ارائه کرد. این موارد، تحلیل نیویورک تایمز مبنی بر ظهور ایران به عنوان چهارمین قدرت جهانی را تایید می کند.

الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس نیز درباره شکست واشنگتن در جنگ علیه تهران گفت: تحولات اخیر در غرب آسیا نشان داد ظرفیت های آمریکا نامحدود نیست و این کشور قدرت برتر مطلق نیست.

نقش‌آفرینی ایران در تحقق آتش‌بس لبنان

ابوآلاء الولائی دبیرکل گردان‌های سیدالشهدای عراق تاکید کرد: بر خلاف نمایش خنده‌داری که آمریکا تلاش دارد آن را به راه بیاندازد و مدعی است آتش‌بس در لبنان بر اثر مذاکرات مستقیم میان بیروت و تل‌آویو محقق شده واقعیت‌های میدانی حاکی از آن است که اشغالگران آمریکایی و صهیونیستی در برابر مقاومت قهرمانانه حزب‌الله و اصرار جمهوری اسلامی ایران بر شرط آتش‌بس تسلیم شدند؛ شرطی که بخش اساسی تکمیل روند توافق پیروزی برای ایران بزرگ به شمار می‌رود.

الولائی تصریح کرد: پیروز اصلی آتش‌بس لبنان، مقاومت است؛ مقاومتی که موفق شد دشمن صهیونیستی را تسلیم خود کند. جمهوری اسلامی ایران حمایت‌های صادقانه و راستین به عمل آورد و بزرگترین بازنده این میدان، اشغالگران آمریکایی صهیونیستی و بعد از آنها دولت بیروت است که امتیازات تأسف‌بار بدون هیچ توجیهی داده است.

حزب الله: به هرگونه نقض آتش‌بس توسط تل‌آویو پاسخ می‌دهیم

نواف الموسوی یکی از مسئولان برجسته حزب الله لبنان تاکید کرد، هر نقض آتش بسی که از سوی دشمن صهیونیستی صورت بگیرد با پاسخ متناسب رو به رو خواهد شد. آتش بس در لبنان با ایران در ارتباط است.

وی اضافه کرد، ما به عقب برنمی گردیم و نمی توانیم در برابر ترورها و حملات همان طور که قبل از نبرد اخیر بوده سکوت کنیم. این مسئله غیر قابل بحث و بررسی است. هدف حزب الله آتش بس نیست بلکه خروج کامل نظامیان صهیونیست و بازگشت بی قید و شرط شهروندان لبنانی به خانه های خود است. خروج قدرتمند ایران از جنگ باعث تقویت حزب الله حتی بیشتر از سال ۲۰۲۴ شده است.

الموسوی بیان کرد: اگر رئیس جمهور لبنان در برابر ترامپ تسلیم شده و با نتانیاهو دیدار کند اعتبار خود را به عنوان رئیس جمهور از دست می دهد.

خشم سران صهیونیست از درخواست ترامپ برای توقف حملات به لبنان

پایگاه خبری آکسیوس آمریکا به نقل از یک منبع این کشور اعلام کرد که تل آویو از کاخ سفید درخواست ارائه توضیحات درباره اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درباره جلوگیری از حمله به لبنان را کرده است.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل و مشاورانش از این موضع‌گیری شوکه شده‌اند، چرا که مدعی هستند که این اقدام در تعارض با مفاد توافق آتش‌بس است.

به گفته این منبع که خواست نامش فاش نشود، نتانیاهو هنگام اطلاع از این اظهارات دچار بهت و نگرانی شده و معاونانش نیز تلاش کردند که بفهمند آیا واشنگتن موضع خود را تغییر داده است یا خیر و بنابراین از کاخ سفید توضیح خواستند.

روسیه: از آتش‌بس در لبنان استقبال می‌کنیم

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد، مسکو از توافق آتش‌بس حاصل شده در لبنان استقبال می‌کند و امیدوار است که آتش‌بس به طور کامل رعایت شود.

وی افزود معتقدیم که کنار گذاشتن استفاده از زور و بازگشت به تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک می‌تواند در عادی‌سازی پایدار وضعیت در لبنان راهگشا باشد.

فراکسیون پارلمانی حزب‌الله: آتش‌بس لبنان نتیجه فشارهای ایران بود

فراکسیون پارلمانی حزب‌الله اعلام کرد: آتش‌بس لبنان در درجه اول در نتیجه فشار و تماس‌های ایران حاصل شد.

در این بیانیه آمده است: مقامات، لبنان را وارد مرحله بسیار خطرناکی برای انسجام داخلی و وحدت ملی آن کرده‌اند.

فراکسیون پارلمانی حزب الله خاطرنشان کرد: ما تعهد خود را به آتش‌بس اعلام می‌کنیم، مشروط بر اینکه شامل همه مناطق و شامل توقف خصومت‌ها باشد.

حزب الله: دست ما روی ماشه است

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد، طی ۴۵ روز گذشته رزمندگان در دفاع از لبنان و ملت این کشور عملیات های مختلفی علیه دشمن صهیونیستی انجام دادند. در تاریخ بین ۲ مارس تا ۱۶ آوریل ۲ هزار و ۱۸۴ عملیات نظامی مختلف انجام شد.

در ادامه این بیانیه آمده است، موشک ها و پهپادهای مقاومت لبنان شهرک های اشغالی رژیم صهیونیستی تا بعد از تل آویو به عمق ۱۶۰ کیلومتر را هدف قرار دادند. رزمندگان لبنانی به صورت میانگین روزانه ۴۹ عملیات انجام دادند.

در این بیانیه تاکید شده است، دست نیروهای مقاومت در برابر نیرنگ دشمن همچنان روی ماشه است. عهد مجاهدان با دبیرکل حزب الله و ملت لبنان این است که تا آخرین نفس ایستادگی کرده و پرچم از دست آنها روی زمین نیافتد.