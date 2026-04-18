  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

توضیح سرپرست فدراسیون اسکیت در مورد انتخابات این فدراسیون

به گفته سرپرست فدراسیون اسکیت، ثبت نام از کاندیداهای این فدراسیون هنوز آغاز نشده است اما آغاز پروسه انتخابات در برنامه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فضلی سرپرست فدراسیون اسکیت در جریان مراسم کاشت نهال که امروز در مجموعه ورزشی آزادی انجام شد، با گرامیداشت یاد و نام شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب گفت: ۵ نفر از شهدای دانش آموز این مدرسه از ورزشکاران رشته اسکیت بودند. تشکر می کنم از رزمندگانی که برای دفاع از تمامیت عرضی مقابل رزمندگان ایستادند و حالا ما اینجا هستیم.

وی گفت: ما به مناسبت روز جهانی اسکیت که اول اردیبهشت برگزار می شود، یک مراسم عمومی و کلی داریم. در جریان آن برنامه ای ویژه برای شهدای ورزشکار اسکیت که در جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان شهید شدند هم خواهیم داشت.

فضلی در موردپروسه انتخابات فدراسیون اسکیت نیز گفت: ثبت نام از کاندیداها هنوز آغاز نشده است اما پروسه انتخابات فدراسیون اسکیت آغاز شده است تا به جدول زمان بندی با هماهنگی دفتر امور مشترک فدراسیون ها درست یابیم.

به گفته سرپرست فدراسیون اسکیت، این فدراسیون با رشته اسکیت برد در بازی های آسیایی ناگویا شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 6803840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها