۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۹

«طرح اعتباری گندم» کارایی برای گندم‌کار ندارد

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با بیان این‌که استقبال زیادی از طرح اعتباری گندم نمی‌شود، گفت: ضمن این‌که گندم‌کار برای گرفتن پول محصولش باید ماهانه ۰.۵ درصد هم سود به بانک بپردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ «طرح اعتباری گندم» از سوی بانک عامل در حوزه کشاورزی رونمایی شد و به‌این‌ترتیب، تا سقف ۳۰ درصد بهای گندم در قالب اعتبار، کیف پول گندم‌کار تا پیش از تسویه پول گندم از سوی دولت، شارژ می‌شود.

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در خصوص این طرح به خبرنگار مهر، گفت: این اعتبار غیرنقدی بوده و فقط برای خرید نهاده کشاورزی یا اقلام معیشتی است اما کشاورز برای کشت گندم بدهی‌هایی مانند پول تراکتور برای شخم زدن زمین، کمباین برای برداشت، کامیون برای حمل بار و... دارد که باید نقدی بپردازد.

وی افزود: شاید این طرح برای کسانی که کشت بهاره و تابستانه دارند مفید باشد چون آنها برای کشت پیش‌رو می‌توانند از این اعتبار برای تامین نهاده کشاورزی استفاده کنند؛ البته این تعداد بهره‌برداران نیز محدود بوده و این دسته از کشاورزان فراگیری زیادی ندارند.

وی در ادامه یادآور شد: ضمن این که گندم‌کار برای گرفتن پول محصولش باید ماهانه ۰.۵ درصد هم سود به بانک بپردازد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با بیان این که استقبال زیادی از طرح اعتباری گندم نمی‌شود، اظهار کرد: بر خلاف خرید اعتباری برای مرغداران و دامداران که می‌تواند مفید باشد برای زراعت یا باغبانی خیلی کارایی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کف این اعتبار ۳۰ میلیون تومان و سقف آن یک میلیارد تومان تعیین شده است.

فاطمه امیر احمدی

    • حسن عقابی IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      سلام بله والله این اعتبار گندم برای کشاورز کارایی ندارد کشاورز الان به پول احتیاج دارد
    • محمد IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      به صورت نقد پول گندم ندهند و سود پول هم باید بدیم پول تراکتور و کمباین و پول ماشین که گندم تا سیلو تحویل دادیم کاشکی چپ شده بود و به سیلو نرسید بود حالا هم پول غیر نقدی بخوان بدن با سود این چه وضعیه بدهکاریمون رو چجور بدیم یه فکری به حال کشاورز بکنید
    • نقی IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      ای طرح بدرد خودشون میخوره کشاورزها نباید زیر بار این طرح برن بخوان پول خودمون بدن سود هم ازمون بگیرن
    • رضا IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      کشاورز چه گناهی کرده که که برج ۶ گندم رو نقد پیش دولت خرید کرده بعد دو سال هم که پشت سر هم ضرر کردیم امسال هم که خداروشکر سال خوبی بود این وضع پول دادنه حالا پول تراکتور کمباین ماشین .ووو از کجا بیاریم بدیم کیف پول بخوان بدن پول خودتو با سود بهت بدن واقعا
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      فرق بین کشاورز و دولت در جایی که مردم اولویت نیستن اینجوره پول خودشون که بابت تاخیر در پرداخت محصول کشاورز هست وام میدن سودشم میگیرن ولی پول کشاورز تا زمستون و قسطی و با منت پرداخت میشه
    • امید IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      امسال ما هرچی داشتیم خرج گندم کردیم الان خدا خوش میاد که پول ما رو هنوز واریز نکردن یک فکری هم برای کشاورز کنید

