به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ «طرح اعتباری گندم» از سوی بانک عامل در حوزه کشاورزی رونمایی شد و بهاینترتیب، تا سقف ۳۰ درصد بهای گندم در قالب اعتبار، کیف پول گندمکار تا پیش از تسویه پول گندم از سوی دولت، شارژ میشود.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در خصوص این طرح به خبرنگار مهر، گفت: این اعتبار غیرنقدی بوده و فقط برای خرید نهاده کشاورزی یا اقلام معیشتی است اما کشاورز برای کشت گندم بدهیهایی مانند پول تراکتور برای شخم زدن زمین، کمباین برای برداشت، کامیون برای حمل بار و... دارد که باید نقدی بپردازد.
وی افزود: شاید این طرح برای کسانی که کشت بهاره و تابستانه دارند مفید باشد چون آنها برای کشت پیشرو میتوانند از این اعتبار برای تامین نهاده کشاورزی استفاده کنند؛ البته این تعداد بهرهبرداران نیز محدود بوده و این دسته از کشاورزان فراگیری زیادی ندارند.
وی در ادامه یادآور شد: ضمن این که گندمکار برای گرفتن پول محصولش باید ماهانه ۰.۵ درصد هم سود به بانک بپردازد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان این که استقبال زیادی از طرح اعتباری گندم نمیشود، اظهار کرد: بر خلاف خرید اعتباری برای مرغداران و دامداران که میتواند مفید باشد برای زراعت یا باغبانی خیلی کارایی ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، کف این اعتبار ۳۰ میلیون تومان و سقف آن یک میلیارد تومان تعیین شده است.
نظر شما