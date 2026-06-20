دلایلی که باعث حضور صیادمنش در لخ پوزنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش مهاجم - وینگر ایرانی و فصل گذشته تیم فوتبال وسترلو بلژیک روز گذشته و با عقد قراردادی تا سال ۲۰۲۹ راهی تیم فوتبال لخ پوزنان لهستان شد تا هم تیمی علی قلی زاده در این باشگاه شود.

رسانه «sport.tvp» لهستان در رابطه با این انتقال نوشت: اللهیار صیادمنش به‌عنوان بازیکن جدید لِخ پوزنان معرفی شده است. این مهاجم ۲۴ ساله ایرانی پس از یک فصل حضور در تیم وسترلو، جایی که از بازیکنان کلیدی تیم بود، به قهرمان لهستان پیوست. او در فصل گذشته لیگ برتر بلژیک ۷ گل به ثمر رساند و ۳ پاس گل داد. با این حال، داده‌های Wyscout نشان می‌دهد تأثیر او بر بازی بسیار فراتر از آمار گل و پاس گل بوده است؛ او یکی از فعال‌ترین وینگرهای لیگ از نظر دریبل، پیشروی توپ و مشارکت در پرسینگ بوده است.

خریدی که دقیقاً برای لِخ پوزنان طراحی شده است

لِخ پوزنان سومین خرید خود را در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی انجام داد. پس از جذب «لوئیس پالمـا» و «ماتئوش لیس»، حالا باشگاه به سراغ اللهیار صیادمنش رفت. درباره این انتقال پیش‌تر نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود که جزئیات آن را شرح می‌داد.

در نگاه اول، آمار صیادمنش چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد. ۷ گل و ۳ پاس گل، آماری قابل قبول اما دور از سطح بهترین بازیکنان هجومی لیگ بلژیک است؛ به‌ویژه اینکه بیش از نیمی از گل‌های او (۴ گل) از روی ضربه پنالتی به ثمر رسیده است. اما بررسی عمیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد او ویژگی‌هایی دارد که در فصل گذشته به‌وضوح در لِخ پوزنان کمبود آن احساس می‌شد.

صیادمنش وینگری نیست که فقط به خط کناری بچسبد و منتظر توپ بماند، و نه بازیکنی که صرفاً در محوطه جریمه منتظر تمام کردن حملات باشد. مهم‌ترین ویژگی او توانایی ایجاد برتری در نبردهای یک‌به‌یک، حمله به فضاهای خالی و کار بسیار پرتلاش در فاز پرسینگ است. او بازیکنی است که حتی بدون توپ نیز می‌تواند روی جریان بازی اثر بگذارد.

وینگری ساخته‌شده برای فوتبال پویا و سرعتی

در وسترلو، صیادمنش معمولاً وظیفه داشت حملات را سرعت بدهد و ساختار دفاعی حریف را به‌هم بریزد. آمارهای مربوط به بازی بدون توپ نیز این ویژگی را تأیید می‌کند. او به‌طور میانگین ۱۸.۴۷ پاس در هر بازی دریافت می‌کرد که تقریباً دو مورد از آن‌ها پاس‌های بلند پشت خط دفاعی بودند. همچنین به‌طور میانگین ۳.۱۱ لمس توپ در محوطه جریمه حریف داشت.

این اعداد نشان می‌دهد او بازیکنی است که به‌خوبی بین خطوط حرکت می‌کند و دائماً به دنبال فضاهای خالی است. او مرتب به نیم‌فضاها (half-spaces) نفوذ می‌کند، فضاهای آزاد را هدف می‌گیرد و پشت مدافعان حرکت می‌کند. در عمل این یعنی لِخ پوزنان بازیکنی را جذب کرده که حتی بدون توپ هم می‌تواند خطرناک باشد.

یکی از فعال‌ترین دریبل‌زن‌های لیگ بلژیک

بزرگ‌ترین نقطه قوت صیادمنش همچنان توانایی او در دریبل و بازی یک‌به‌یک است. او در فصل گذشته به‌طور میانگین ۴.۶۵ دریبل در هر بازی انجام داد و دقت موفقیت او ۵۳.۲ درصد بود. این آمار او را در جمع فعال‌ترین وینگرهای لیگ «ژوپیله پرو لیگ» قرار می‌دهد.

او در فصل گذشته ۹۵ تلاش دریبل در یک‌سوم پایانی زمین داشت. در ۷۴ مورد توانست توپ را پس از عبور از مدافع حفظ کند و حملاتی که از دریبل‌های او آغاز می‌شد، به ۳۱ شوت و ۲.۵۷ گل مورد انتظار (xG) منجر شد.

این موضوع نشان می‌دهد دریبل او صرفاً حرکتی نمایشی نیست، بلکه ابزاری واقعی برای خلق موقعیت گل است. همچنین او به‌طور میانگین ۱۰.۸۷ دوئل تهاجمی در هر بازی داشته است.

از نگاه لِخ پوزنان، این موضوع اهمیت زیادی دارد. این تیم در فصل گذشته بارها با حریفانی روبه‌رو شد که دفاع فشرده و بسته‌ای داشتند. در چنین شرایطی، توانایی وینگرها در بردن دوئل‌های یک‌به‌یک تعیین‌کننده است. البته صیادمنش هنوز باید روی کارایی خود کار کند، زیرا تنها ۴۰ درصد از دوئل‌های تهاجمی خود را برده است.

آمار گل و پاس گل می‌توانست بهتر باشد

اگر فقط به آمار نهایی نگاه کنیم، صیادمنش بازیکن بسیار مؤثری به نظر نمی‌رسد. ۷ گل و ۳ پاس گل آمار متوسطی است. اما شاخص گل‌های مورد انتظار (xG) او ۸.۹۶ بوده که نشان می‌دهد باید گل‌های بیشتری به ثمر می‌رساند. اختلاف بزرگ‌تر در پاس گل دیده می‌شود؛ او فقط ۳ پاس گل ثبت کرده اما شاخص xA او ۵.۲۹ بوده است.

او همچنین به‌طور میانگین ۱.۳۵ پاس کلیدی منجر به شوت در هر ۹۰ دقیقه داشته است. بیشترین خلق موقعیت او برای بازیکنانی مانند «ایسا ساکاموتو» و «ناچو فریری» بوده است.

پیشروی توپ و سرعت دادن به بازی

در تیم نلس فردریکسن، توانایی پیشبرد بازی و رساندن توپ به دروازه حریف اهمیت زیادی دارد. صیادمنش در این بخش نیز عملکرد خوبی داشته است. او در فصل گذشته به‌طور میانگین ۴.۶۸ پاس پیش‌رونده و ۲.۱۴ حمله پیش‌رونده در هر ۹۰ دقیقه ثبت کرده است.

دقت پاس‌های او نیز قابل توجه است؛ در پاس‌های ۲۰ تا ۳۰ متری دقتی بالای ۹۴ درصد داشته و در پاس‌های بالای ۴۰ متر نیز دقت ۱۰۰ درصد ثبت کرده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد او فقط یک وینگر سریع و دریبل‌زن نیست، بلکه توانایی بازی‌سازی و پیشبرد توپ را نیز دارد.

یکی از پرتلاش‌ترین وینگرها در فاز بدون توپ

یکی دیگر از نقاط قوت او، فعالیت بالا در زمان از دست دادن توپ است. او به‌طور میانگین ۱.۷۲ بار در یک‌سوم پایانی زمین توپ‌گیری داشته و ۳ بار نیز از طریق پرسینگ پس از از دست دادن توپ (کانترپرس) موفق به بازپس‌گیری شده است. در مجموع ۱۳۶ توپ‌گیری و ۸۱ توپ‌گیری در کانترپرس ثبت کرده است.

پس از توپ‌گیری‌های او، وسترلو ۱۲ شوت و ۲ گل به ثمر رسانده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد پرسینگ او مستقیماً به خلق موقعیت گل منجر شده است.

این نکته برای لِخ پوزنان بسیار مهم است، زیرا تیم نلس فردریکسن در دو فصل اخیر بارها نشان داده که به بازی پر فشار پس از از دست دادن توپ اهمیت زیادی می‌دهد.

نقاط ضعف خرید جدید لِخ پوزنان

با این حال، این بازیکن بدون ضعف نیست. بزرگ‌ترین مشکل او تعداد بالای توپ‌لو دادن‌ها است. او در فصل گذشته ۲۶۲ بار توپ از دست داده که معادل ۱۳.۰۸ بار در هر ۹۰ دقیقه است. البته این موضوع تا حد زیادی به سبک بازی او برمی‌گردد؛ زیرا او بازیکنی است که ریسک زیادی در دریبل و حمله به جلو می‌پذیرد.

صیادمنش چه چیزی به لِخ پوزنان اضافه می‌کند؟

لِخ پوزنان بازیکنی را جذب کرده که می‌تواند سرعت بازی در فاز هجومی را افزایش دهد، عملکرد تیم در انتقال‌ها را بهبود ببخشد و با توانایی پیدا کردن فضاهای خالی، گزینه‌های بیشتری در حمله ایجاد کند.

با توجه به سبک بازی او و فلسفه تاکتیکی نلس فردریکسن، به نظر می‌رسد این خرید کاملاً با مدل بازی تیم همخوانی دارد. اگر او بتواند سریع با شرایط جدید تطبیق پیدا کند، این توانایی را دارد که به یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان لِخ پوزنان و حتی کل لیگ برتر لهستان تبدیل شود.