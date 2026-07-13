به گزارش خبرنگار مهر، هواداران تیم فوتبال لخ پوزنان لهستان پس از هفته‌ها انتظار و طولانی شدن روند اداری، سرانجام خبر خوشحال‌کننده‌ای دریافت کردند؛ الهیار صیادمنش، یکی از خریدهای تابستانی این تیم، مجوز بازگشت به لهستان را دریافت و تمرینات خود را به صورت انفرادی دنبال می کند.

رسانه‌ «sportowy-poznan» لهستان در این رابطه نوشت: صیادمنش که بخش زیادی از برنامه آماده‌سازی پیش‌فصل لخ پوزنان را از دست داده بود، اکنون شرایطی دارد که می‌تواند خیلی زودتر از پیش‌بینی‌ها نخستین بازی رسمی خود را برای این تیم انجام دهد و حتی احتمال دارد اولین فرصت حضورش در دیدار سوپرجام لهستان باشد.

صیادمنش که برای دریافت ویزا و مدارک لازم برای بازگشت به لهستان با تأخیر مواجه شده بود، روز جمعه ۱۱ جولای وارد مرکز تمرینی و توسعه باشگاه لخ پوزنان در شهر ورونکی شد؛ این اتفاق تنها یک روز پیش از پایان اردوی آماده‌سازی تابستانی این تیم رخ داد. به همین دلیل، او بخش قابل توجهی از تمرینات پیش‌فصل را از دست داد و در دو دیدار تدارکاتی پایانی لخ پوزنان مقابل بوهمیانس پراگ و پولونیا اشروتا ویلکوپولسکا نیز به میدان نرفت.

این بازیکن ۲۵ ساله پس از امضای قرارداد با لخ پوزنان تنها چند روز فرصت داشت تا همراه این تیم تمرین کند، اما به دلیل طولانی شدن مراحل اداری مجبور شد لهستان را ترک کند و تا صدور مجوز ورود مجدد به این کشور منتظر بماند.

با وجود دوری از تمرینات گروهی زیر نظر نیلس فردریکسن دسرمربی لخ پوزنان، صیادمنش در این مدت تلاش کرده آمادگی خود را حفظ کند.

باشگاه لهستانی برای او برنامه تمرینی اختصاصی در نظر گرفته بود و خود این بازیکن نیز اعلام کرد که در دوران انتظار برای دریافت ویزا، با یک تیم دیگر تمرین می‌کرد تا شرایط بدنی مناسبی داشته باشد.

صیادمنش در گفتگو با رسانه رسمی باشگاه لخ پوزنان (LechTV) درباره این دوران گفت: بله، باشگاه به من کمک کرد تا تیمی پیدا کنم که بتوانم همچنان با آن تمرین کنم. مربیان بدنسازی نیز برنامه‌های تمرینی مناسبی برای من ارسال کردند و من آنها را انجام دادم. این روند بیشتر از چیزی که انتظار داشتیم طول کشید، اما در نهایت دوباره اینجا هستم و این مهم‌ترین موضوع است. خوشحالم که می‌توانم اینجا باشم و امیدوارم هفته آینده به تمرینات تیم اضافه شوم.

احتمال حضور صیادمنش در سوپرجام لهستان

با وجود اینکه صیادمنش به تازگی به جمع بازیکنان لخ پوزنان اضافه شده، احتمال دارد نخستین بازی رسمی خود را خیلی زود تجربه کند. لخ پوزنان پنجشنبه هفته جاری در دیدار سوپرجام لهستان مقابل گورنیک زابژه قرار خواهد گرفت و بعید نیست مهاجم ایرانی در این مسابقه نخستین حضور خود را با پیراهن آبی و سفید این تیم تجربه کند.

نیلس فردریکسن سرمربی لخ پوزنان، در نشست خبری اعلام کرد که چنین اتفاقی کاملاً امکان‌پذیر است. او گفت صیادمنش در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز به صورت اختصاصی تمرین خواهد کرد؛ روزهایی که سایر بازیکنان پس از پایان اردو دو روز استراحت خواهند داشت.

طبق برنامه، اگر همه چیز طبق انتظار پیش برود، این بازیکن از روز سه‌شنبه در تمرینات کامل تیم اصلی حضور خواهد داشت و می‌تواند در فهرست مسابقه سوپرجام قرار بگیرد. البته سرمربی لخ پوزنان تأکید کرده که صیادمنش هنوز برای حضور از ابتدا در ترکیب آماده نیست، اما ورود او به زمین از روی نیمکت کاملاً محتمل خواهد بود.

فردریکسن درباره شرایط مهاجم ایرانی گفت: بله، شانس زیادی وجود دارد که او در دیدار سوپرجام بازی کند. پس از پایان اردو، بازیکنان دو روز در روزهای یکشنبه و دوشنبه استراحت خواهند داشت، اما الهیار در این دو روز تمرینات خود را ادامه می‌دهد. بنابراین از روز سه‌شنبه آماده خواهد بود تا تمرین کامل را با سایر بازیکنان انجام دهد. اگر این برنامه طبق انتظار پیش برود، مطمئناً می‌تواند در دیدار پنجشنبه مقابل گورنیک دقایقی بازی کند. شاید نه ۹۰ دقیقه، اما مطمئن هستم که توانایی حضور در زمین را خواهد داشت.

صیادمنش نیز از انگیزه خود برای نخستین بازی رسمی با پیراهن لخ پوزنان صحبت کرده و امیدوار است خیلی زود بتواند به تیم جدیدش کمک کند. او تأکید کرده که دیدار سوپرجام می‌تواند فرصتی ویژه برای شروع دوران حضورش در این باشگاه باشد؛ مسابقه‌ای که علاوه بر نخستین بازی رسمی او، می‌تواند نخستین جام دوران حضورش در لخ پوزنان را نیز رقم بزند.

مهاجم ایرانی در این خصوص گفت: واقعاً اتفاق فوق‌العاده‌ای است. اولین بازی من خواهد بود و بلافاصله برای یک جام می‌جنگیم. تمام تلاشمان را می‌کنیم تا برای این مسابقه آماده باشیم و امیدوارم در نخستین بازی‌ام برای لخ بتوانم همراه این تیم قهرمان شوم.