کشف ۱۷۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از افزایش ۱۰ درصدی ارزش پرونده های کالاهای قاچاق کشف شده در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در فروردین ماه سال جاری، با هم افزایی با سایر رده ها و همکاری دستگاه قضائی توانستند یک هزار و ۷۰ میلیارد ‌ریال کالای قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: ارزش ریالی پرونده های کالاهای قاچاق کشف شده در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۱۰ درصدی برخوردار است.

فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: در این راستا ۶۵ هزار لیتر سوخت ، ۹۵ تن کالای اساسی ، ۳۵۰ کیسه آرد ، ۳ میلیون نخ سیگار کشف و ۱۱۸ متهم دستگیر و ۱۱۷ پرونده تشکیل شده است.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط موجود، پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی دستگاه قضائی در صورت مشاهده هرگونه احتکار کالای اساسی و گران فروشی و اخلال در نظام اقتصادی برخورد خواهد کرد.

سردار نجفی اضافه کرد: از شهروندان عزیز تقاضا داریم در صورت مشاهده احتکار کالا های اساسی و جرایم اقتصادی ، موارد را از طریق پیام رسان ایتا و بله به آدرس @POLICE۳۰۱۱۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی ،اطلاع رسانی کنند.