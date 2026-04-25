به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با بازگشایی آسمان کشور و ازسرگیری پروازهای بینالمللی، پروازهایی به مقاصد مدینه و استانبول برقرار شده و در روزهای آینده نیز پروازهای برنامهای این ایرلاین به باکو، نجف، بغداد و دوحه از سر گرفته خواهد شد.
نخستین پرواز بینالمللی ایرانایر پس از حدود ۵۰ روز وقفه، ساعت ۵:۵۵ صبح امروز از تهران به مقصد مدینه و با هدف انتقال نخستین گروه از زائران انجام شد.
بر اساس اعلام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در مجموع ۳۰ هزار و ۶۷۲ نفر از حجاج توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.
همچنین پس از انجام پرواز مدینه، دومین پرواز بینالمللی به مقصد استانبول و نخستین پرواز داخلی برنامهای نیز به مقصد مشهد انجام شده است.
ایرانایر اعلام کرده است که در هفته جاری، پروازهای برنامهای بینالمللی به مقاصد باکو، دوحه، بغداد و نجف نیز در دستور کار قرار دارد.
