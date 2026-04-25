افشین اسدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کیفیت نان به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای روزمره مردم، بر ضرورت نظارت دقیق بر زنجیره تأمین آرد، فرآیند پخت و سلامت نان تاکیدکرد و گفت: هرگونه استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز و مواد بی‌کیفیت به‌شدت مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: لازم است نانوایان در برخورد با مردم صبور، خوش‌رو ومنظم باشند ونوبت‌دهی مناسب و منصفانه را رعایت کنند تا رضایت عمومی افزایش یابد. همچنین تعطیلی نانوایی بدون هماهنگی بااداره صنعت،معدن و تجارت و فرمانداری ممنوع بوده وبرای این تخلف،جریمه درنظر گرفته شده است.

فرماندار انگوت گفت: ارتقای کیفیت نان،خط قرمز مدیریت شهرستان است و هیچ‌گونه کم‌فروشی، گران‌فروشی یا فروش آردخارج ازشبکه قابل قبول نخواهد بود.

اسدزاده ادامه داد: توزیع آرد باید براساس جمعیت، نیاز واقعی وعملکرد نانوایی‌ها انجام شود تا عدالت در سهمیه‌پرداخت رعایت گردد.

وی افزود: به‌منظور ارتقای نظارت، تیم‌های مشترک بازرسی میدانی فعالیت خود را افزایش داده و برای شفاف‌سازی، تابلو اطلاع‌رسانی شامل مشخصات نانوایی،وزن چانه و قیمت نان درمقابل همه واحدها نصب می شود.