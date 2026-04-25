۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

نماینده کنگره آمریکا: ترامپ بدون راهبرد وارد جنگ با ایران شد

نماینده کنگره آمریکا: ترامپ بدون راهبرد وارد جنگ با ایران شد

عضو مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت «کلورادو» در سخنانی اعلام کرد: ترامپ بدون هیچ راهبرد مشخصی وارد جنگ با ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سی ان ان»، «جیسون کرو» (Jason Crow) نماینده دموکرات آمریکا از ایالت کلورادو در سخنانی جنگ افروزی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورش علیه ایران را به باد انتقاد گرفت.

این عضو مجلس نمایندگان آمریکا در این خصوص گفت: بیش از ۳۰۰ نظامی آمریکایی (بر اثر حملات تلافی جویانه ایران) زخمی شده اند. کنترل تنگه هرمز بهتر از ۴۵ روز پیش در کنترل ایران است. ترامپ بدون اطلاع به کنگره این کار را کرد.

«جیسون کرو» تصریح کرد: رئیس جمهور راه خروجی (از باتلاق جنگ علیه ایران) ندارد. او بدون هیچ راهبرد مشخصی وارد این جنگ شده است. ما در حال هزینه کردن نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار هستیم و این هزینه‌ها ادامه دارد.

    • IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      ترامپ بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل وارد جنگ با ایران شد و هم مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید دادگاه لاهه محاکمه شود.
    • IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      ترامپ جنایتکار از سال 1397 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است.
    • IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      وضعیت موجود در تنگه هرمز نتیجه نقض آتش‌بس؛ دزدی دریایی واشنگتن بوده است
    • IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      جهان تاوان جنایت جنگی دونالد ترامپ، رئیس‌ دولت تروریست آمریکا جنایتکار را می‌دهد.
    • IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      و این در حالی است که جهان تاوان جنایت جنگی و جنایت بشریت نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار را می‌دهد.
    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      ایران کاری با امریکا نداشت که جنگ راه انداختند ویه عده در ایران بی گناه کشته شدند
    • علیرضا IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      چه موجودات پلیدوجنایتکاری هستندآنان که برای کسب منافع نامشروعشان به ملتها حمله میکنندبه قتل میرسانندتاثروتشان راغارت کنند!

    پربازدیدها

    پربحث‌ها