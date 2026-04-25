نماینده کنگره آمریکا: ترامپ بدون راهبرد وارد جنگ با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سی ان ان»، «جیسون کرو» (Jason Crow) نماینده دموکرات آمریکا از ایالت کلورادو در سخنانی جنگ افروزی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورش علیه ایران را به باد انتقاد گرفت.

این عضو مجلس نمایندگان آمریکا در این خصوص گفت: بیش از ۳۰۰ نظامی آمریکایی (بر اثر حملات تلافی جویانه ایران) زخمی شده اند. کنترل تنگه هرمز بهتر از ۴۵ روز پیش در کنترل ایران است. ترامپ بدون اطلاع به کنگره این کار را کرد.

«جیسون کرو» تصریح کرد: رئیس جمهور راه خروجی (از باتلاق جنگ علیه ایران) ندارد. او بدون هیچ راهبرد مشخصی وارد این جنگ شده است. ما در حال هزینه کردن نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار هستیم و این هزینه‌ها ادامه دارد.