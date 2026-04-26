۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

۹ زندانی جرائم غیرعمد در همدان آزاد شدند

۹ زندانی جرائم غیرعمد در همدان آزاد شدند

همدان- مدیرعامل ستاد دیه استان همدان از برنامه‌ریزی برای آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت دهه کرامت خبر داد و گفت: تاکنون دو زندانی زن و هفت زندانی مرد آزاد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله روحانی‌منش اظهار کرد: مهم‌ترین برنامه ستاد دیه در دهه کرامت، کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بازگرداندن آنان به خانواده‌هایشان است.

وی ادامه داد: با حضور نماینده آستان مقدس حضرت معصومه (س) در ستاد دیه و انجام هماهنگی‌های لازم، در روز میلاد کریمه اهل‌بیت (س) دو زندانی زن و تاکنون هفت زندانی مرد آزاد شده‌اند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با اشاره به میزان بدهی این ۹ زندانی گفت: مجموع بدهی آن‌ها حدود ۲۹۰ میلیارد ریال بوده که ۸۰ درصد آن قسط‌بندی و ۱۰ درصد نیز در قالب کمک بلاعوض و تسهیلات از سوی ستاد دیه پرداخت شده است.

وی افزود: سال گذشته ۳۶۰ زندانی جرائم غیرعمد با همکاری خیرین آزاد شدند که مجموع بدهی آن‌ها به ۹ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال می‌رسید.

نماینده حرم حضرت معصومه (س) در همدان در ادامه از فعالیت کاروان سفیران این آستان مقدس خبر داد و گفت: این کاروان در چهار روز در بیش از ۵۰ نقطه استان شامل شهرها، بخش‌ها و روستاها حضور یافته و برنامه‌های فرهنگی و معنوی متنوعی اجرا کرده است.

سید رضا موسوی هدف از این برنامه‌ها را تقویت فضای معنوی در استان عنوان کرد و افزود: حضور در اجتماعات بانوان و مساجد، دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و مشارکت در تجمع‌های بیعت از جمله فعالیت‌های صورت‌گرفته بوده است.

کد مطلب 6811493

