۹ زندانی جرائم غیرعمد در همدان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله روحانیمنش اظهار کرد: مهمترین برنامه ستاد دیه در دهه کرامت، کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بازگرداندن آنان به خانوادههایشان است.
وی ادامه داد: با حضور نماینده آستان مقدس حضرت معصومه (س) در ستاد دیه و انجام هماهنگیهای لازم، در روز میلاد کریمه اهلبیت (س) دو زندانی زن و تاکنون هفت زندانی مرد آزاد شدهاند.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با اشاره به میزان بدهی این ۹ زندانی گفت: مجموع بدهی آنها حدود ۲۹۰ میلیارد ریال بوده که ۸۰ درصد آن قسطبندی و ۱۰ درصد نیز در قالب کمک بلاعوض و تسهیلات از سوی ستاد دیه پرداخت شده است.
وی افزود: سال گذشته ۳۶۰ زندانی جرائم غیرعمد با همکاری خیرین آزاد شدند که مجموع بدهی آنها به ۹ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال میرسید.
نماینده حرم حضرت معصومه (س) در همدان در ادامه از فعالیت کاروان سفیران این آستان مقدس خبر داد و گفت: این کاروان در چهار روز در بیش از ۵۰ نقطه استان شامل شهرها، بخشها و روستاها حضور یافته و برنامههای فرهنگی و معنوی متنوعی اجرا کرده است.
سید رضا موسوی هدف از این برنامهها را تقویت فضای معنوی در استان عنوان کرد و افزود: حضور در اجتماعات بانوان و مساجد، دیدار با خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و مشارکت در تجمعهای بیعت از جمله فعالیتهای صورتگرفته بوده است.
نظر شما