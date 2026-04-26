«برانکو ایوانکوویچ» حمله اسرائیل و آمریکا به ایران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در این گفتگو نامبرده از خاطرات خوب خود در سالهای حضورش در ایران گفت و ضمن ابراز همدردی با مردم ایران، جنگ تحمیلی آمریکا و اسراییل علیه کشورمان را محکوم کرد. وی ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر سایه جنگ از روی ایران برداشته شود و مردم ایران بتوانند بسوی پیشرفت و توسعه همچون گذشته گام بردارند.

سفیر هم ضمن تحسین سال‌های حضور «آقای پروفسور» در فوتبال ایران و تاکید بر نقش مثبت وی در رشد و اعتلای فوتبال ایران، از او بخاطر انجام مصاحبه اخیرش در رسانه های کرواسی در جهت تبیین واقعیت‌های تحولات ایران و در راه شناخت هرچه بیشتر مردم کرواسی از جامعه و شرایط ایران تشکر کرد.

در ادامه این دیدار آقای نون بوسیلی، شهردار شهر فرهنگی و تاریخی واراژدین هم به این ملاقات اضافه شد و مذاکراتی در خصوص راه های همکاری های شهری و فرهنگی میان طرفین انجام شد. آقای بوسیلی ضمن معرفی تاریخ و پیشینه شهر، ابراز علاقه کرد که سفارت جمهوری اسلامی ایران رویدادهای فرهنگی خود را در این شهر برگزار نماید.

یکی از موضوعات مورد بحث میان طرفین، موضوع ایجاد قرارداد خواهر خواندگی میان شهر واراژدین و یکی از شهرهای ایران بود، که طرفین تصمیم گرفتند که در این خصوص مطالعاتی را انجام داده و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

در پایان برنامه بازدید از شهر واراژدین، با حضور در رستوران زلاتکو دالیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال جمهوری کرواسی، از موزه تاریخ فوتبال که به همت دالیچ گردآوری شده بود، بازدید به عمل آورده شد و طرف ایرانی و کروات نسبت به حضور موفق تیم های ملی فوتبال دو کشور در جام جهانی پیش رو، ابراز امیدواری کردند.

دالیچ که ۹ سال است سکان هدایت تیم کرواسی را بعهده دارد بسیار ابراز علاقه کرد که سفری به ایران داشته باشد.

از وی در خصوص امکان برگزاری مسابقه دوستانه تیم های ملی دو کشور سوال شد که وی گفت: متاسفانه برنامه های تیم ملی فوتبال کرواسی تا ۲ سال آینده پرشده و جای خالی وجود ندارد.

وی تصریح کرد که آزاد نبودن بازیکنان تیم ملی و شلوغی بازی های باشگاهی، عملا دست مربی‌های تیم ملی را برای یافتن وقت های خالی در برگزاری بازیهای دوستانه بسته است.