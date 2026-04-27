بیش از۱۳۰۰ میلیارد هزینه صرف نهضت مسکن در شمال سیستان و بلوچستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل مهدیار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از هزینهکرد بیش از هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای خدمات زیربنایی، روبنایی و عملیات آمادهسازی در سایتهای نهضت ملی مسکن ۱۳ شهرستان تحت پوشش این ادارهکل خبر داد.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: این میزان اعتبار در راستای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای سکونت متقاضیان هزینه شده است تا واحدهای مسکونی احداثشده همزمان با تکمیل خدمات مورد نیاز، قابلیت بهرهبرداری مطلوب را داشته باشند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عملیات آمادهسازی در ۲۶ سایت نهضت ملی مسکن در سطح شهرستانهای تحت پوشش در حال اجراست که تاکنون برای این بخش ۷۴۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این عملیات شامل تسطیح اراضی، اجرای شبکه معابر، جدولگذاری، آمادهسازی بستر تأسیسات و ایجاد زیرساختهای اولیه شهری است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، تاکنون ۲۸۸ میلیارد تومان برای اجرای خدمات روبنایی نظیر احداث فضاهای بهداشتی و درمانی، درمانگاهها، کلانتری و سایر کاربریهای خدماتی مورد نیاز ساکنان هزینه شده است.
مهدیار تصریح کرد: همچنین ۲۹۲ میلیارد تومان دیگر نیز به اجرای خدمات زیربنایی در سایتهای نهضت ملی مسکن شهرهای تحت پوشش این ادارهکل اختصاص یافته است.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با تاکید بر اهمیت اجرای همزمان پروژههای آمادهسازی، زیربنایی و روبنایی افزود: تامین زیرساختها و خدمات عمومی در کنار ساخت واحدهای مسکونی، نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، افزایش رضایتمندی متقاضیان و تسریع در اسکان پایدار خانوارها دارد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها در ۱۳ شهرستان شمال استان، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، گامی مهم در توسعه متوازن شهری، تقویت زیرساختهای خدماتی و ارتقای شاخصهای رفاه عمومی در منطقه به شمار میرود.
