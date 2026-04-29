زمان ثبت نام برای انتخابات ریاست فدراسیون ناشنوایان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نکولعل آزاد در ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ با کسب ۳۵ رأی از مجموع ۵۲ رأی اعضای مجمع، به عنوان رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان برگزیده شد و ۲۳ آذر ۱۴۰۴ از سمت خود استعفا داد که این استعفا روز ۲۷ آذر با تشکیل مجمع فوق العاده مورد پذیرش اعضای مجمع قرار گرفت.

اکنون با تعیین تکلیف وضعیت مدیریت این فدراسیون قرار است پس از طی مراحل قانونی و اداری فرآیند ثبت‌نام از نامزدهای ریاست فدراسیون آغاز شده و در ادامه مجمع انتخاباتی برای تعیین رئیس جدید برگزار شود.

سعید سرخه دبیرمجمع انتخابات فدراسیون ناشنوایان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون اظهار کرد: در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴ و در جریان برگزاری مجمع عمومی فدراسیون ناشنوایان اعضای مجمع اختیاراتی را به هیئت رئیسه تفویض کردند تا اصلاحات لازم در دستورالعمل برگزاری مجمع انتخاباتی اعمال شود.

وی افزود: در همین راستا امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت رئیسه و با هماهنگی دفتر امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و طی آن مقرر شد که از تاریخ ۱۲ اردیبهشت به مدت ۱۰ روز کاری فرآیند ثبت‌نام از متقاضیان احراز پست ریاست فدراسیون آغاز شود.

سرخه در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در مرحله نخست تمامی افراد واجد شرایط اعم از ناشنوا و شنوا می‌توانند در فرآیند ثبت‌نام شرکت کنند. پس از پایان مهلت نام‌نویسی کمیسیون تطبیق در گام اول مدارک داوطلبان ناشنوا را بررسی خواهد کرد.

وی ادامه داد: در صورتی که حتی یک داوطلب ناشنوا شرایط لازم برای حضور در انتخابات را داشته باشد مجمع انتخاباتی با حضور همان فرد برگزار خواهد شد. اما اگر هیچ‌یک از داوطلبان ناشنوا واجد شرایط تشخیص داده نشوند در مرحله بعدی بررسی‌ها از میان داوطلبان شنوا انجام می‌شود و افراد نهایی برای حضور در مجمع معرفی خواهند شد.

دبیرمجمع فدراسیون ناشنوایان تأکید کرد: این روند با هدف حمایت از جامعه ورزشکاران ناشنوا و فراهم کردن فرصت برابر برای حضور آنان در رأس مدیریت فدراسیون طراحی شده و تلاش شده در عین رعایت عدالت چارچوب‌های قانونی نیز به‌طور کامل حفظ شود.