صلح یاران کرمانی سال گذشته ۲۳۰۰ پرونده اختلاف را مختومه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد امیر ابراهیمی، گفت: در راستای تحقق اهداف تحولی و بهره گیری از ظرفیت های مردمی در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۲ هیات صلح اعم از هیات های صلح مساجد و کلانتری و... درسطح استان تشکیل و ۴۷۶ ابلاغ صلح یار از سوی ستاد صادر شد.
وی افزود: در سال گذشته تعداد ۳هزار و ۲۶۳ فقره پرونده جهت صلح و سازش به صلح یاران ارجاع شد که از این تعداد ۲هزار و ۳۰۲ فقره پرونده با تلاش صلح یاران به سازش ختم و با رضایت طرفین مختومه گردید.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری تصریح کرد: ستاد صبر با بهره گیری از ظرفیت های مردمی و معتمدین توانسته در ترویج ارزشهای فرهنگی صلح و سازش و بخشش نقش آفرینی کند.
این مقام قضایی ادامه داد: هدف ما این است که هیچ اختلافی بدون گفت و گو و تلاش برای سازش به دستگاه قضایی ارجاع نشود که بی شک تحقق این مسیر با حمایت مردمی ودستگاههای اجرایی میتواند زمینه ساز کاهش محسوس ورودی پرونده ها به دادگاه شود.
