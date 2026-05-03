هاآرتص: سرسختی ایران ترامپ را خشمگین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: در حالی که چهار هفته از آغاز آتش‌بس میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ایران می‌گذرد و مذاکرات به هیچ پیشرفتی نرسیده، ناامیدی واشنگتن از امتناع تهران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در حال افزایش است.

این رسانه چاپ تل آویو به ادامه درگیری‌ها در لبنان و افزایش تلاش آمریکا برای تحریم ایران اشاره کرد و افزود: در حالی که جنگ در منطقه خلیج فارس وارد سومین ماه خود می‌شود، دوره انتظار همچنان ادامه دارد. در واقع، روز یکشنبه چهار هفته از تصمیم واشنگتن برای اجرای آتش‌بس در جنگ علیه ایران می‌گذرد.

روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم نیز نوشت: جنگ علیه ایران پیامدهای دشواری برای متحدان آمریکا در منطقه دارد و واشنگتن دنبال ازسرگیری اقدام نظامی نیست. در حالی که واشنگتن روی فروپاشی نظام ایران حساب باز کرده، تهران در موضوع هسته‌ای کوتاه نمی‌آید.