به گزارش خبرنگار مهر، دور سوم تمرینات تیم ملی فوتبال ایران با حضور بازیکنان منتخب لیگ برتر کشور در حالی آغاز شده است که مشکل اساسی امیر قلعه نویی در انتخاب نفرات مورد تایید در فاز دفاعی همچنان پابرجاست.

سرمربی تیم ملی که در یک فصل گذشته بارها و بارها تصمیم به تغییر نفرات خط دفاعی گرفته بود همچنان از عملکرد بازیکنان حاضر در پست های دفاع کناری ناراضی است.

قلعه نویی در حالی میلاد محمدی، رامین رضاییان، صالح حردانی، آریا یوسفی، احسان حاج صفی و امید نورافکن را برای حضور در جناحین خط دفاعی تمرین می دهد که انتظار داشت تجربه آنها کمک ویژه ای به حل مشکل فعلی کند اما در هر تمرین، خبری از آرامش سرمربی تیم ملی نیست تا قلعه نویی همچنان با دستیاران خود برای حل مشکل چینش مدافعان جلسه های متوالی برگزار کند.

نکته نگران کننده برای قلعه نویی نبود لژیونرهای مطمئن در پست دفاع کناری است تا کادر فنی تیم ملی را ناچار به استفاده از نفرات فعلی کند.

این اتفاقات در حالی رقم خورده است که از زمان حضور قلعه نویی در تیم ملی، ضعف در ساختار دفاعی تیم ملی یکی از موارد مورد انتقاد از سوی کارشناسان بوده و در دیدارهای برگزار شده عملکرد ضعیف خط دفاعی نگرانی ها را برای موفقیت در جام جهانی به همراه داشته داست.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل