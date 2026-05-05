به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف ارائه کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح توزیع مستقیم برخی محصولات کشاورزی در چند شهرستان با هدف حذف واسطه‌ها خبر داد و گفت: این طرح می‌تواند هم به نفع کشاورزان و هم مصرف‌کنندگان باشد و در صورت توسعه، به یکی از زیرساخت‌های مهم اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی تبدیل خواهد شد.

وی در این نشست درباره موضوعات مختلفی سخن گفت که بخشی از آن‌ها مربوط به مسائل ملی و بخشی دیگر مرتبط با مشکلات استانی و منطقه‌ای بود. در حوزه مسائل ملی موضوعاتی مانند تأمین کود اوره، دهک‌بندی در اجرای طرح کالا برگ و همچنین بحث تورم کالاهای اساسی بررسی شد.

اجرای طرح حذف واسطه‌ها در توزیع محصولات کشاورزی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کشاورزی در دوران جنگ رمضان اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در این مدت انجام شد، اجرای طرح توزیع مستقیم محصولات کشاورزی در شرکت صنایع شیر ایران در چند شهرستان بود.

وی توضیح داد: در قالب این طرح حدود 4 تا 5 محصول کشاورزی بدون حضور واسطه‌ها و به‌صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

میدری تأکید کرد: این طرح از جمله مطالبات جدی مردم است و می‌تواند به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه بخش کشاورزی مطرح شود، زیرا هم به نفع کشاورزان است و هم مصرف‌کنندگان از آن بهره‌مند می‌شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امیدواریم بتوانیم این طرح را در آینده به همه شهرستان‌ها و طیف گسترده‌تری از محصولات کشاورزی تعمیم دهیم؛ هر چند اجرای چنین طرحی به دلیل پیچیدگی‌های موجود در زنجیره تولید و توزیع، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی‌های گسترده است.

میدری در ادامه با اشاره به اقدامات شرکت صنایع شیر ایران در دوران بحران گفت: در شرایطی که کاهش تقاضا می‌توانست دامداری‌ها را با مشکلات جدی مواجه کند، این شرکت بیش از ۶ هزار میلیارد تومان شیر خام از دامداران خریداری کرد.

به گفته وی، این شیر خام به شیر خشک تبدیل شد تا از هدررفت تولید جلوگیری شود و اکنون بخشی از این محصول به بازارهای خارجی از جمله عراق صادر شده و تلاش برای ورود به بازار پاکستان نیز در حال انجام است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این اقدام مانع تعطیلی بسیاری از دامداری‌ها و واحدهای لبنی کوچک شد و به پایداری زنجیره تولید شیر در کشور کمک کرد.



تداوم خدمات رفاهی و بازنشستگی

میدری در ادامه گفت: با وجود شرایط خاص اقتصادی، صدور احکام بازنشستگان صندوق کشوری و تامین اجتماعی طبق روال ادامه یافت و پرداخت مستمری‌ها نیز بدون وقفه انجام شد.

وی همچنین از ارائه تسهیلات بانکی به بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق کشوری خبر داد و تأکید کرد: تلاش شده است خدمات رفاهی و حمایتی در این دوره با ثبات و استمرار به جامعه هدف ارائه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد که با تبدیل تهدیدها به فرصت، بتوان زمینه تحولات اساسی در حوزه تجارت مرزی و توسعه بخش کشاورزی را فراهم کرد و از ظرفیت‌های موجود برای تقویت تولید و معیشت مردم بهره گرفت.

تأکید بر پرداخت مطالبات دامداران و تقویت بیمه بیکاری کارگران

محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌ها برای بازسازی کشور و تقویت زنجیره تأمین تأکید کرد.

وی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیریت در حوزه تأمین کالاهای اساسی، توزیع محصولات و حمایت از تولیدکنندگان و کارگران، در حفظ تاب‌آوری اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس همچنین خواستار پرداخت فوری مطالبات دامداران توسط شرکت صنایع شیر ایران و ایجاد کارگروهی ویژه برای حمایت از کارگران آسیب‌دیده شد.

عسکری گفت: یکی از اقدامات ارزشمند وزارت کار در این دوران، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بود که توانست تاب‌آوری اقتصادی قابل‌توجهی برای مردم ایجاد کند.

وی تأکید کرد: مرحله دوم این طرح باید با ظرفیت بالاتر و شمول بیشتر اجرا شود تا جامعه هدف از مزایای آن به نحو مطلوب‌تری بهره‌مند شود.

ظرفیت‌های پتروشیمی و نقش وزارت کار در امنیت غذایی

رئیس کمیسیون کشاورزی در ادامه به ظرفیت‌های صنعتی وزارت تعاون اشاره کرد و گفت: وزارت کار در حوزه پتروشیمی، تولید میعانات گازی و مشتقات نفتی، به‌ویژه در بخش «تولید کود شیمیایی اوره»، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی کشور و کمک به بخش کشاورزی ایفا کند.

وی افزود: خوشبختانه در این زمینه ارزآوری مناسبی هم برای کشور حاصل شده و هلدینگ‌های وابسته به شستا و مجموعه وزارت کار می‌توانند در تأمین کالاهای اساسی، توزیع منابع و رفع نیازهای مردم مؤثر باشند.

عسکری اظهار کرد: ظرفیت شرکت‌ها و تعاونی‌های زیرمجموعه وزارت کار باید بیش از پیش برای مشارکت در توزیع کالاهای اساسی و حمایت از بخش تولید داخلی فعال شود.

وی افزود: تأکید ما این است که وزیر کار دستور ویژه‌ای صادر کنند تا شرکت پگاه پرداخت مطالبات دامداران عزیز را در اولویت قرار دهد، چراکه این موضوع برای استمرار تولید و حمایت از دامداران بسیار ضروری است.

تأمین و توزیع کالاهای اساسی؛ از تهاتر تا حمل‌ونقل کالا

عسکری در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش وزارت کار در تنظیم بازار کالاهای اساسی گفت: مردم که تا نیمه‌شب در میادین شهرها در کنار کشور ایستاده‌اند نباید برای تأمین اقلام ضروری در بازار دچار نگرانی باشند؛ ظرفیت‌های موجود در این وزارتخانه باید در کنترل قیمت‌ها و نظارت بر زنجیره توزیع به کار گرفته شود.

وی افزود: با توجه به توانمندی‌های وزارت کار در حوزه سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل، اجرای برنامه‌های تهاتر کالا و استفاده از ظرفیت کشتیرانی جمهوری اسلامی می‌تواند به تأمین به‌موقع کالاهای اساسی کمک کند.

عسکری تأکید کرد: هم‌اکنون مجموعه‌های وابسته به وزارت کار وارد میدان شده‌اند و در قالب طرح تهاتر کالا، بخش حمل‌ونقل و لجستیک را فعال کرده‌اند تا کالاهای ضروری با سرعت و کارآمدی بیشتری به دست مردم برسد.

بیمه بیکاری و حمایت از کارگران آسیب‌دیده

رئیس کمیسیون کشاورزی یکی از مهم‌ترین محورهای مورد بحث را موضوع کارگران آسیب‌دیده از شرایط جنگی دانست و گفت: به دلیل خسارت‌هایی که برخی واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها در جریان جنگ متحمل شدند، لازم است وزارت کار با جدیت موضوع بیمه بیکاری را پیگیری کند.

وی در همین زمینه خواستار تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی وضعیت کارگران اخراج‌شده یا واحدهای تعطیل‌شده شد تا حمایت‌های لازم به‌موقع انجام گیرد و از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری شود.

توزیع میوه، سیب‌زمینی و پیاز با قیمت مناسب

عسکری با تأکید بر اهمیت نظم در تنظیم بازار افزود: وزارت کار با توجه به ظرفیت شبکه گسترده شرکت‌های تابع خود می‌تواند در توزیع میوه و محصولات کشاورزی مانند سیب‌زمینی و پیاز نقش مهمی ایفا کند تا کالاها به‌موقع و با قیمت مناسب به دست مردم برسند.

وی تأکید کرد که این طرح ضمن جلوگیری از افزایش قیمت‌ها می‌تواند زنجیره تأمین غذا را منظم و پایدار کند.

ضرورت برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار و جذب سرمایه‌گذاری‌ها

رئیس کمیسیون کشاورزی اضافه کرد: تنظیم بازار یکی از نیازهای ضروری شرایط فعلی کشور است و باید با برنامه‌ریزی جامع دنبال شود.

وی همچنین اظهار کرد: بسیاری از مجموعه‌ها در بحث سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده‌اند و وزارت کار با توجه به ظرفیت‌های مدیریتی و هلدینگ‌های قدرتمند خود می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نقش‌آفرین باشد.

عسکری با اشاره به همدلی میان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس گفت: جنگ را با رشادت ملت و نیروهای جهادی پشت سر گذاشتیم و امروز باید برای تکمیل پیروزی، هماهنگی و وفاق ملی را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: هدف همه ما خدمت به مردم و تحقق منویات مقام معظم رهبری است. اگر این همراهی و همدلی استمرار یابد، به‌زودی شاهد جشن پیروزی نهایی ملت ایران خواهیم بود.