به گزارش خبرگزاری مهر، «رابرت مالی»، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران در واکنش به توقف طرح «پروژه آزادی» از سوی ترامپ به کنایه نوشت: ترجمه [توئیت ترامپ این است] : من عقب‌نشینی می‌کنم چون به شدت در حال پیروزی هستم.

وی افزود: اما اگر این کاری است که برای کاهش تنش و تلاش برای مذاکره جدی بر سر یک توافق لازم است، چرا که نه…

آمریکا در روزهای گذشته قصد داشت در چارچوب طرحی به نام پروژه آزادی، آتش بس با ایران را نقض کرده و به حریم امنیتی ایران در تنگه هرمز تجاوز کند. واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موجب عقب‌نشینی واشنگتن از این ماجراجویی شد.