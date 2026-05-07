به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر پنجشنبه درحاشیه آیین بهره‌برداری از ماشین‌آلات تخصصی خدمات شهری و آغاز عملیات اجرایی کارخانه بازیافت خاک، نخاله و ضایعات عمرانی و سایت تولیدکننده کمپوست میامی، بر ضرورت ارتقای مداوم خدمات‌رسانی به شهروندان و زائران تأکید و اظهار کرد: همه ما وظیفه داریم هر آنچه در توان داریم برای خدمت صادقانه به مردم به کار بگیریم.

استاندار خراسان رضوی ضمن ابراز قدردانی از همراهی و همدلی مردم در روزهای اخیر و نقش‌آفرینی آنان در خلق حماسه‌ای تازه در تاریخ کشور، افزود: این همدلی ارزشمند، مسئولیت مدیران را در ارائه خدمت صادقانه و کارآمد بیش از گذشته برجسته می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات مجموعه شهرداری مشهد در تجهیز حوزه خدمات شهری ادامه داد: در دوره‌ای که کشور با شرایطی خاص و اضطراری مواجه بود و موضوعات متعددی در دستور کار قرار داشت، مجموعه مدیریت شهری مشهد از مسئله مهم تجهیز ناوگان و واحدهای تخصصی خود غفلت نکرد.

مظفری همچنین تصریح کرد: امروز شاهد ورود مجموعه‌ای از ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی به چرخه خدمات شهری مشهد هستیم که ارزش آن نزدیک به دو همت و بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان به قیمت روز است و این اقدام بی‌تردید نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم خواهد داشت.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به جایگاه ملی و فراملی شهر مشهد اظهار کرد: این شهر با توجه به جمعیت بالا، زائرپذیری گسترده و ظرفیت‌های مهم گردشگری باید از بهترین شهرهای کشور باشد و در بسیاری از حوزه‌ها الگو و پیشتاز مدیریت شهری محسوب شود.

وی بیان کرد: خوشبختانه بخشی از مدیران شهرداری مشهد در سطح کلان‌شهرهای کشور نقش‌آفرینی دارند و تجربه‌های ارزشمند مدیریت شهری در این شهر موجب شده است که شهروندان مشهدی و زائرانی که از سراسر کشور به این شهر سفر می‌کنند خاطراتی خوش و رضایت‌بخش از اقامت خود داشته باشند.

مظفری تأکید کرد: سطح خدمات‌دهی در مشهد به دلیل همین جایگاه ویژه مورد توجه مردم سراسر کشور است و انتظار شهروندان از مدیریت شهری این شهر نیز به طور طبیعی بالاست.