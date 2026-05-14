استارت کم گل لیگ دسته اول/ مس شهربابک صدرنشین ماند

به گزارش خبرنگار مهر مسابقات لیگ دسته اول پس از وقفه ای طولانی امروز پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت و با ۷ بازی پیگیری شد که مس شهربابک با پیروزی مقابل حریف خود جایگاهش در صدرجدول را مستحکم کرد. دیدار تیم های نیروی زمینی و داماش گیلان هم به دلیل عدم حضور تیم گیلانی برگزار نشد و به احتمال زیاد تیم نیروی زمینی با حکم نیروی زمینی ۳ بر صفر پیروز خواهد شد.

نتایج دیدارهای هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* نود ارومیه یک - شناورسازی قشم صفر

* شهرداری نوشهر صفر - فرد البرز صفر

* مس کرمان صفر - مس شهربابک یک

* پالایش نفت بندرعباس یک - نفت و گاز گچساران یک

* پارس جنوبی جم صفر - هوادار صفر

* صنعت نفت آبادان صفر - آریو اسلامشهر صفر

* سایپا صفر - مس سونگون صفر

دیدار بعثت کرمانشاه و نساجی مازندران هم فردا جمعه ۲۵ اردیبهشت و از ساعت ۱۶:۴۵ آغاز خواهد شد.