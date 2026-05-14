استارت کم گل لیگ دسته اول/ مس شهربابک صدرنشین ماند

به گزارش خبرنگار مهر مسابقات لیگ دسته اول پس از وقفه ای طولانی امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت و با ۷ بازی پیگیری شد که مس شهربابک با پیروزی مقابل حریف خود جایگاهش در صدرجدول را مستحکم کرد. دیدار تیم های نیروی زمینی و داماش گیلان هم به دلیل عدم حضور تیم گیلانی برگزار نشد و به احتمال زیاد تیم نیروی زمینی با حکم نیروی زمینی ۳ بر صفر پیروز خواهد شد.
نتایج دیدارهای هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول به شرح زیر است:
* نود ارومیه یک - شناورسازی قشم صفر
* شهرداری نوشهر صفر - فرد البرز صفر
* مس کرمان صفر - مس شهربابک یک
* پالایش نفت بندرعباس یک - نفت و گاز گچساران یک
* پارس جنوبی جم صفر - هوادار صفر
* صنعت نفت آبادان صفر - آریو اسلامشهر صفر
* سایپا صفر - مس سونگون صفر
دیدار بعثت کرمانشاه و نساجی مازندران هم فردا جمعه ۲۵ اردیبهشت و از ساعت ۱۶:۴۵ آغاز خواهد شد.
