توقف مس شهربابک و رسیدن نساجی به یک قدمی صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته بیست و پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت برگزار شد که در مهم‌ترین دیدارها مس شهربابک مقابل حریف خود متوقف شد اما نساجی مازندران موفق شد با پیروزی مقابل حریفش اختلاف با صدر جدول را به یک امتیاز کاهش دهد.

تیم فوتبال کارا گستر که به تازگی با خرید باشگاه مس سونگون تغییر نام داده است نیز توانست پس از مدت ها رنگ پیروزی را بچشد و امیدوار به بقا در لیگ دسته اول باشد.

نتایج دیدارهای هفته بیست و پنج لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* کارا گستر (مس سونگون سابق) ۲ - پالایش نفت بندرعباس یک

* فرد البرز یک - پارس جنوبی جم صفر

* داماش گیلان یک - بعثت کرمانشاه صفر

* هوادار صفر - صنعت نفت آبادان صفر

* مس شهربابک صفر - شهرداری نوشهر صفر

* نساجی مازندران ۲ - نود ارومیه صفر

* آریو اسلامشهر صفر - مس کرمان صفر

* شناورسازی قشم صفر - نیروی زمینی صفر

* نفت و گاز گچساران ۲ - سایپا یک