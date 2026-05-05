واکنش احساسی ملی پوشان فوتبال ایران به مصدومیت یک بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام رسمی تیم پزشکی باشگاه لخ‌پوزنان لهستان مبنی بر پارگی رباط صلیبی پای علی قلی‌زاده، حضور این بازیکن در جام جهانی ۲۰۲۶ به طور قطعی منتفی شد. این در حالی است که قلی‌زاده پیش از این نیز تجربه از دست دادن برخی رویدادهای مهم بین‌المللی با پیراهن تیم ملی را در کارنامه داشته و حالا بار دیگر با بدشانسی بزرگی مواجه شده است.

این اتفاق تلخ نه تنها خود قلی‌زاده را به شدت ناراحت کرد، بلکه واکنش هم‌تیمی‌های او در تیم ملی را نیز در پی داشت. بازیکنانی چون امید نورافکن، مهدی طارمی و دیگر دوستان نزدیک او، با برقراری تماس تلفنی جویای احوالش شدند و با ابراز همدردی، تلاش کردند روحیه این بازیکن را تقویت کنند.

ملی‌پوشان در این گفت‌وگوها ضمن ابراز تأسف از این مصدومیت، برای قلی‌زاده آرزوی بازگشت هرچه سریع‌تر به میادین را داشتند و بر حمایت کامل خود از او در مسیر درمان و ریکاوری تأکید کردند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل