به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در گزارشی نوشت: موضوع ایران در دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین‌پینگ رئیس جمهوری چین نیز مطرح خواهد شد، زیرا واشنگتن می‌خواهد پکن بر تهران برای پایان جنگ فشار وارد کند اما چین تمایلی به پذیرش چنین مسئولیتی ندارد.

این رسانه صهیونیستی درباره قربانی شدن منافع متحدان آمریکا در دیدار ترامپ با شی جین پینگ هشدار داد و افزود: در حالی که رؤسای‌جمهوری آمریکا و چین کارت‌های خود را برای این دیدار می‌چینند، این نگرانی وجود دارد که منافع متحدانی مانند تایوان، ژاپن و کره جنوبی قربانی توافق‌های اقتصادی شود.

اسرائیل هیوم از نارضایتی کشورهای عرب خلیج فارس از رویکرد آمریکا خبر داد و نوشت: همزمان، نارضایتی کشورهای عربی از نحوه مدیریت جنگ ایران توسط آمریکا از جمله نبود هماهنگی کافی و نگرانی از نادیده گرفتن منافع آنها در مذاکرات با تهران فرصتی برای چین فراهم کرده تا نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد.

وزارت خارجه چین در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از ۱۳ تا ۱۵ مه(۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت) به دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین به پکن سفر خواهد کرد.

این نخستین سفر یک رئیس‌جمهور آمریکا به چین در نزدیک به ۹ سال گذشته و نخستین سفر ترامپ به این کشور از زمان سفر دوره نخست ریاست‌جمهوری‌ وی در سال ۲۰۱۷ خواهد بود.

این دیدار در شرایطی انجام می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و پکن بر سر مجموعه‌ای از مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزایش یافته است.

همزمان، آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران و نیز ادامه محاصره تنگه هرمز باعث افزایش هزینه‌های انرژی و فشار بر اقتصاد جهانی شده است. این تحولات، سفر ترامپ به چین را به یکی از مهم‌ترین رویدادهای دیپلماتیک سال تبدیل کرده است.