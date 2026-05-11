حریق موتورسیکلت در ورودی آپارتمانی در مشهد؛ ۱۰ نفر محبوس نجات یافتند

آتشپاد دوم محسن اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۰۸:۵۰ صبح امروز (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، حریق یک دستگاه موتورسیکلت در ورودی اصلی یک آپارتمان چهارطبقه در بلوار طبرسی شمالی ۳۸ باعث محبوس شدن ۱۰ نفر از ساکنان در طبقات مختلف شد.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: حریق یک دستگاه موتورسیکلت در ورودی اصلی یک آپارتمان چهارطبقه، دود غلیظی را به تمام طبقات ساختمان سرایت داد و ساکنان را در آپارتمان‌هایشان محبوس کرد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام، ایستگاه ۸ و نجات تخصصی ایستگاه ۸ به همراه نیروهای اورژانس در منطقه عملیات ۷ حاضر شدند.

اسدی گفت: در طبقه اول، یک مادر و دختر ۷ ساله، در طبقه دوم، دو خانم، یک آقا و یک نوزاد ۳ ماهه و در طبقه سوم، دو خانم، یک آقا، یک نوزاد ۹ ماهه و یک پسر ۹ ساله محبوس شده بودند که خوشبختانه همکاران ما با سرعت عمل و استفاده از تجهیزات تنفسی و نجات، هر ۱۰ نفر را به محل امن منتقل کردند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد؛اظهار کرد: در این حادثه، یک آقا با سوختگی از ناحیه دست‌ها توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی گفت: خوشبختانه با اقدام سریع و ایثارگرانه آتش‌نشانان، تمامی ساکنان ساختمان نجات یافتند و حریق موتورسیکلت نیز مهار شد. علت وقوع حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.