به گزارش خبرگزاری مهر، علی بلادر در حاشیه گشت مشترک نظارتی بازار میناب که با هدف ساماندهی بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان برگزار شد، اظهار کرد: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد شفافیت در بازار از اولویت‌های اصلی است.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت‌ها افزود: برخورد با تخلفات باید به‌گونه‌ای باشد که اثر بازدارندگی داشته و موجب تقویت اعتماد عمومی شود.

دادستان عمومی و انقلاب میناب نیز در این بازدید با اشاره به تداوم گشت‌های مشترک نظارتی در شهرستان گفت: این برنامه‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و هدف از اجرای آن‌ها، ایجاد آرامش در بازار، پیشگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مردم است.

وی اضافه کرد: علاوه بر برخورد با موارد تخلف، ایجاد نظم در بازار و پایبندی جدی به الزامات قانونی نیز در دستور کار قرار دارد.

در این بازدید میدانی که با حضور رئیس دادگستری شهرستان میناب، دادستان عمومی و انقلاب میناب و نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف انجام شد، واحدهای صنفی و مراکز عرضه کالاهای اساسی در سطح بازار این شهرستان مورد بررسی قرار گرفتند.

در جریان این گشت مشترک، تیم‌های بازرسی با حضور در فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها و مراکز توزیع کالاهای اساسی، روند عرضه کالا، نحوه قیمت‌گذاری، صحت اعمال قیمت‌ها، درج قیمت در محل مناسب و قابل مشاهده برای شهروندان، رعایت ضوابط صنفی و نحوه ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان را به‌صورت دقیق ارزیابی کردند.

همچنین عملکرد واحدهای صنفی با حساسیت ویژه رصد شد تا از هرگونه تخلف احتمالی در فرآیند توزیع و عرضه کالا جلوگیری شود.

گشت مشترک نظارتی بازار میناب در چارچوب طرح ساماندهی بازار و با رویکرد نظارت مستمر، افزایش شفافیت و پیشگیری از تخلفات احتمالی اجرا شد؛ طرحی که با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقاء سلامت نظام توزیع کالا در این شهرستان دنبال می‌شود.