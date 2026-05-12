به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فروردین در حاشیه سومین بازی درون تیمی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به برخی حواشی پیرامون تیم ملی فوتبال ایران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای ناو دنا اظهار داشت: دیدار اخیر تیم ملی با هدف ادای احترام به این شهدا برگزار شده و خانواده‌ها و بازماندگان ناو دنا نیز در محل برگزاری مسابقه حضور داشته و این دیدار را از نزدیک تماشا کرده‌اند.

وی در ادامه ضمن قدردانی از عملکرد کادر فنی و بازیکنان تیم ملی اظهار کرد: با وجود تمام کارشکنی‌هایی که در این مسیر مطرح شده، تیم ملی با تمام توان تمرینات خود را طبق برنامه از پیش تعیین‌شده انجام داده است و این فشارها نمی‌تواند در اراده بازیکنان تأثیرگذار باشد.

او افزود: هرچقدر این شیطنت‌ها و نگاه‌های تهدیدآمیز نسبت به ورزش کشور بیشتر شود، بازیکنان ما با انگیزه، تعصب و جنگندگی بیشتری وارد میدان خواهند شد و با تکیه بر غیرت ملی و تعلق خاطر به پرچم ایران، پاسخ این بی‌احترامی‌ها را خواهند داد.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به دیدگاه‌های متفاوت در جامعه درباره حضور تیم ملی در جام جهانی اشاره کرد و گفت: در جامعه فوتبال، نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی موافق حضور تیم ملی در جام جهانی هستند و برخی دیگر معتقدند در صورت زیر پا گذاشته شدن برخی اصول و خط قرمزها، نباید تیم ملی در این رقابت‌ها شرکت کند.

وی ادامه داد: در مجلس نیز این دیدگاه‌ها مطرح است و برخی نمایندگان موافق و برخی مخالف هستند، اما نظر شخصی من این است که حضور تیم ملی در جام جهانی فرصتی است که به این تیم هدیه نشده، بلکه با تلاش و زحمت به دست آمده است.

او تصریح کرد: نباید فراموش کرد که برخی جریان‌ها به دنبال کمرنگ کردن نام ایران هستند و عدم حضور تیم ملی در جام جهانی می‌تواند در راستای خواسته همین جریان‌ها تلقی شود.

وی تأکید کرد: حضور قدرتمند تیم ملی در این رقابت‌ها می‌تواند پاسخ مناسبی به این نگاه‌ها باشد و با توجه به شناختی که از بازیکنان داریم، آن‌ها توانایی دفاع از اعتبار ایران را دارند و با غیرت مثال‌زدنی خود از نام کشور دفاع خواهند کرد.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم ورزش نباید سیاسی شود، اما زمانی که برخی تلاش می‌کنند از ورزش به‌عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کنند، طبیعی است که بازیکنان ما به‌عنوان نمایندگان ۹۰ میلیون ایرانی در میدان حاضر شوند و با افتخار از حقانیت و جایگاه کشور دفاع کنند.

وی در ادامه با اشاره به الزامات حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی اظهار کرد: برای حضور در جام جهانی باید چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به این رقابت‌ها رعایت شود، چرا که این مسابقات متعلق به فوتبال است و برای آن از قبل قوانین مشخصی تدوین شده است و فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) به‌عنوان یکی از بالاترین نهادهای تصمیم‌گیر در فوتبال جهان، وظیفه دارد از تمام تیم‌های ملی صیانت کند.

وی افزود: این موضوع به‌ویژه درباره تیم ملی ایران اهمیت بیشتری دارد، چرا که در شرایط خاصی مسابقات برگزار می‌شود و در کشوری انجام می‌گیرد که به‌زعم ما در حق ایران اجحاف کرده و حتی مرتکب ظلم و اقدامات غیرقابل قبول شده است، اما با وجود همه این شرایط، تیم ملی ایران باید با زبان فوتبال وارد میدان شود.

فروردین تصریح کرد: بازیکنان تیم ملی که ما آن‌ها را به‌خوبی می‌شناسیم، می‌توانند در زمین مسابقه از آرمان‌های مردم ایران، انقلاب و همچنین یاد شهدا دفاع کنند و این خواسته عمومی مردم نیز هست که این مسیر با قدرت دنبال شود.

وی همچنین درباره شرایط داخلی فوتبال کشور و برگزاری مسابقات لیگ برتر و لیگ‌های دسته های پایین‌تر گفت: این موضوع به‌عنوان یک مطالبه از سوی برخی باشگاه‌ها و تیم‌ها مطرح شده و ما نیز در فراکسیون به درخواست آن‌ها احترام گذاشتیم و نامه‌ای تنظیم کردیم. البته این موضوع به معنای تصمیم شخصی ما نیست، بلکه مطالبه‌ای جمعی از سوی باشگاه‌ها بوده است.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس تأکید کرد: در نهایت ما نمی‌توانیم در این زمینه تکلیف مستقیم تعیین کنیم و تصمیم‌گیری بر عهده فدراسیون فوتبال است. باشگاه‌ها ممکن است با مشکلات مالی نیز مواجه باشند و برای آغاز مسابقات نیاز به حمایت داشته باشند، چرا که تقریباً همه باشگاه‌ها، چه خصوصی، چه دولتی و چه صنعتی، با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند.

وی افزود: این مسئله یک دغدغه جدی است و باید همه کمک کنند تا هزینه‌ها کاهش یابد و شرایط ادامه فعالیت فوتبال فراهم شود؛ حتی لازم است بازیکنان و مربیان در قالب یک فداکاری، بخشی از حقوق خود را ببخشند تا چرخه فوتبال کشور متوقف نشود و ادامه پیدا کند.