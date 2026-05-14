به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر پنجشنبه در آیین بزرگداشت دویست و نود و سومین سالروز تولد مختوم‌قلی فراغی با قدردانی از حضور مسئولان، علما و مردم اظهار کرد: برگزاری این آیین باشکوه، نشانه زنده بودن فرهنگ تکریم مفاخر و بزرگان در جامعه است.

وی با گرامیداشت یاد فرماندار فقید مراوه‌تپه افزود: این مدیر خدوم در طول دوران مسئولیت خود خدمات ارزنده‌ای به مردم منطقه ارائه کرد و فقدان وی ضایعه‌ای برای استان به شمار می‌رود.



استاندار گلستان ادامه داد: حضور گسترده مردم، مسئولان استانی و ملی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و مهمانان از استان‌های مختلف، بیانگر اهمیت جایگاه مختوم‌قلی فراغی در میان اقوام و ملت ایران است.



طهماسبی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی مختوم‌قلی فراغی اظهار کرد: این شاعر بزرگ، نماد وحدت، عرفان و بیداری بود و در دورانی که اختلافات قومی و مذهبی جامعه را آزار می‌داد، مردم را به همدلی، برادری و انسجام دعوت می‌کرد.



وی خاطرنشان کرد: مختوم‌قلی فراغی معتقد بود هیچ جامعه‌ای با تفرقه و دشمنی به پیشرفت و توسعه دست نخواهد یافت و مسیر تعالی، تنها از طریق وحدت و همبستگی می‌گذرد.



استاندار گلستان با بیان اینکه مختوم‌قلی فراغی صرفاً یک شاعر نبود، گفت: وی معلم اخلاق و مروج ارزش‌های انسانی بود و در اشعارش مفاهیمی همچون عشق الهی، عدالت، صداقت، احترام به انسان‌ها و کرامت انسانی موج می‌زند.



طهماسبی با اشاره به شرایط امروز منطقه و جهان اسلام افزود: در وضعیت کنونی که شاهد بروز اختلافات، خشونت‌ها و تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف میان ملت‌ها هستیم، پیام وحدت‌آفرین مختوم‌قلی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.



وی تأکید کرد: تجربه جنگ‌ها و تحولات اخیر نشان داده که دشمنان امت اسلامی از تفرقه سود می‌برند و تنها راه مقابله با این تهدیدها، تقویت وحدت، انسجام اجتماعی و همدلی میان ملت‌هاست.



استاندار گلستان ادامه داد: حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف و حمایت از نظام، رهبری و نیروهای مسلح، نشان‌دهنده عمق پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی است و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.



طهماسبی با اشاره به نقش مفاخر فرهنگی در عبور از بحران‌ها گفت: بزرگان و اندیشمندانی همچون مختوم‌قلی فراغی، میرداماد، حکیم جرجانی و دیگر مفاخر، همواره بر وحدت و همبستگی تأکید داشته‌اند و امروز نیز می‌توان از این آموزه‌ها برای عبور از چالش‌ها بهره گرفت.



وی اظهار کرد: استان گلستان با تقدیم بیش از چهار هزار شهید، نشان داده که مردم این خطه در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌ها پیشگام بوده‌اند و این روحیه، ریشه در فرهنگ ایثار و وحدت دارد.



استاندار گلستان با بیان اینکه همه ما به‌عنوان امت واحده وظیفه داریم در برابر دشمنان ایستادگی کنیم، افزود: پیروزی در میدان‌های مختلف تنها در سایه وحدت، تبعیت از رهنمودهای رهبری و همدلی میان مردم و مسئولان امکان‌پذیر است.



طهماسبی همچنین بر ضرورت تداوم برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: نباید بزرگداشت مختوم‌قلی فراغی به یک روز محدود شود، بلکه باید با برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری، اندیشه‌های این شاعر بزرگ در طول سال ترویج یابد.



وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره فرهنگی هنری سرزمین دشت با محوریت آثار و اندیشه‌های مختوم‌قلی فراغی در استان خبر داد و افزود: این رویداد می‌تواند بستری برای تولید آثار فاخر و معرفی هرچه بیشتر این شخصیت برجسته فراهم کند.



استاندار گلستان با قدردانی از همراهی مسئولان، علما، نیروهای نظامی و انتظامی و مردم گفت: وحدت و همدلی موجود در استان، سرمایه‌ای ارزشمند است که باید با تلاش جمعی حفظ و تقویت شود تا بتوان در مسیر توسعه و پیشرفت گام‌های مؤثرتری برداشت.