بازار مرغ کردستان؛ از توزیع گسترده مرغ منجمد تا نظارت بر اصناف

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: بازار مرغ به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تأمین امنیت غذایی خانوارها، همواره از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

هرگونه نوسان در عرضه یا افزایش قیمت این کالای اساسی، به سرعت بر سبد معیشتی مردم تأثیر می‌گذارد و واکنش دستگاه‌های اجرایی را در پی دارد.

در روزهای اخیر نیز همزمان با افزایش تقاضا و کاهش عرضه در برخی نقاط استان کردستان، مسئولان حوزه جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام استان مجموعه‌ای از اقدامات فوری و حمایتی را برای کنترل بازار و جلوگیری از التهاب قیمتی در دستور کار قرار داده‌اند.

در همین راستا، توزیع گسترده مرغ منجمد در سطح استان آغاز شده و در کنار آن، برخی مرغداری‌ها نیز با دستور قضائی و در قالب اقدامات تنظیم بازاری، تخلیه و روانه کشتارگاه شده‌اند تا کمبود احتمالی بازار جبران شود.

توزیع گسترده مرغ منجمد در کردستان

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از آغاز توزیع گسترده مرغ منجمد در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف تنظیم بازار، تثبیت قیمت‌ها و تأمین پایدار نیاز مصرف‌کنندگان انجام شده و روند توزیع به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

امید فهری با اشاره به شرایط بازار مرغ در استان افزود: اداره‌کل پشتیبانی امور دام استان کردستان با توجه به وظایف ذاتی خود در حوزه تأمین کالاهای اساسی، از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی لازم برای تأمین ذخایر مورد نیاز مرغ منجمد را انجام داده و اکنون این ذخایر در حال تزریق به بازار است.

وی خاطرنشان کرد: مرغ منجمد از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف کارکنان و کارمندان دولت و همچنین روستا بازارهای فعال در سطح استان توزیع می‌شود تا دسترسی مردم به این محصول آسان‌تر شود.

فهری با تأکید بر اینکه توزیع عادلانه کالاهای اساسی از اولویت‌های اصلی دولت است، ادامه داد: در برخی مناطق به دلیل افزایش تقاضا، احتمال ایجاد نوسان در بازار وجود دارد اما تلاش شده با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بازار در شرایط متعادل باقی بماند.

نقش روستا بازارها در تنظیم بازار

یکی از محورهای مهم برنامه تنظیم بازار در کردستان، استفاده از ظرفیت روستا بازارها برای عرضه مستقیم مرغ منجمد است؛ موضوعی که به گفته مسئولان می‌تواند نقش مهمی در کاهش واسطه‌گری و دسترسی بهتر مردم به کالاهای اساسی داشته باشد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان در این باره به خبرنگار مهر گفت: روستا بازارها به دلیل پراکندگی مناسب در سطح شهرها و برخی مناطق روستایی، ظرفیت مطلوبی برای عرضه مستقیم کالا دارند و با همکاری اتحادیه‌های تعاون روستایی، بخشی از توزیع مرغ منجمد از این طریق انجام می‌شود.

وی افزود: هدف اصلی این است که مردم بدون واسطه و با قیمت مصوب بتوانند مرغ مورد نیاز خود را تهیه کنند و از ایجاد بازارهای غیررسمی و افزایش قیمت جلوگیری شود.

فهری درباره قیمت مرغ منجمد نیز اظهار کرد: این محصول با قیمت هر کیلوگرم ۲۴۰ هزار تومان درب سردخانه تحویل شبکه توزیع می‌شود و در نهایت با نرخ ۲۵۵ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

به گفته وی، این نرخ‌گذاری با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل بازار انجام شده و تمامی مراکز عرضه موظف به رعایت قیمت مصوب هستند.

ذخایر کافی است؛ کمبودی وجود ندارد

یکی از نگرانی‌های اصلی مردم در شرایط نوسانی بازار، احتمال کمبود کالاهای اساسی است؛ موضوعی که مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان آن را رد می‌کند.

فهری با تأکید بر وجود ذخایر کافی مرغ منجمد در استان گفت: خوشبختانه در حوزه تأمین مرغ منجمد هیچ مشکلی وجود ندارد و ذخایر مناسبی در استان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: روند تأمین و توزیع به‌صورت روزانه رصد می‌شود و در صورت نیاز، حجم توزیع افزایش خواهد یافت تا بازار با کمبود مواجه نشود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان تصریح کرد: تأمین امنیت غذایی مردم یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام است و در این مسیر از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهد شد.

ورود دستگاه قضائی به تنظیم بازار مرغ

در کنار توزیع مرغ منجمد، دستگاه‌های اجرایی استان برای جبران کمبود بازار از ظرفیت تولیدکنندگان نیز استفاده کرده‌اند؛ اقدامی که در برخی موارد با ورود دستگاه قضائی همراه بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تخلیه ۲ واحد مرغداری در این شهرستان با دستور دادستانی خبر داد و گفت: در راستای تنظیم بازار و جبران کسری موجود، ۱۴ هزار قطعه مرغ زنده از این واحدها بارگیری و به کشتارگاه ارسال شد.

رحیمی اظهار کرد: این اقدام پس از اخذ دستور قضائی و با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان، معاونت بازرگانی و مدیریت تنظیم بازار انجام شده است.

وی افزود: مرغداری‌های مورد نظر دارای سن جوجه‌ریزی بیش از ۵۰ روز بودند و شرایط لازم برای عرضه به بازار را داشتند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج ادامه داد: مرغ‌های بارگیری‌شده به کشتارگاه سنندج منتقل شدند تا پس از فرآوری، در بازار توزیع شوند.

تلاش برای جلوگیری از التهاب بازار

وی یادآور شد: یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد التهاب در بازار مرغ، کاهش عرضه در مقاطع زمانی خاص است؛ مسئله‌ای که موجب افزایش قیمت و نگرانی مصرف‌کنندگان می‌شود.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، دستگاه‌های اجرایی معمولاً با دو ابزار اصلی یعنی تزریق ذخایر منجمد و افزایش عرضه مرغ گرم به بازار ورود می‌کنند؛ روندی که اکنون در کردستان نیز در حال اجرا است.

رحیمی در این خصوص گفت: هدف از تخلیه مرغداری‌ها و ارسال مرغ به کشتارگاه، جلوگیری از کمبود بازار و کنترل قیمت‌ها بوده است.

وی تأکید کرد: رصد بازار و نظارت بر روند تولید و توزیع مرغ در سطح شهرستان به‌صورت مستمر ادامه دارد و در صورت نیاز، اقدامات لازم برای تأمین بازار انجام خواهد شد.

قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضائی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج در ادامه از همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای برنامه تنظیم بازار قدردانی کرد و گفت: حمایت فرماندار شهرستان سنندج، همراهی دادستان مرکز استان و همکاری نیروی انتظامی نقش مهمی در اجرای سریع این برنامه داشته است.

رحیمی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضائی و نظارتی می‌تواند نقش مؤثری در کنترل بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی داشته باشد.

ضرورت تداوم نظارت بر بازار

هرچند مسئولان از تأمین مناسب مرغ در استان خبر می‌دهند، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند کنترل بازار تنها با توزیع مقطعی امکان‌پذیر نیست و نیازمند نظارت مستمر بر چرخه تولید، توزیع و قیمت‌گذاری است.

به باور کارشناسان، مدیریت صحیح بازار کالاهای اساسی زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر تأمین ذخایر، نظارت کافی بر نحوه توزیع و جلوگیری از واسطه‌گری نیز وجود داشته باشد.

در حال حاضر مسئولان جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام کردستان تأکید دارند که روند تأمین و عرضه مرغ در استان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز، برنامه‌های جدیدی نیز برای تنظیم بازار اجرا می‌شود؛ برنامه‌هایی که هدف اصلی آن حفظ آرامش بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان عنوان شده است.