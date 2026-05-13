طارمی زیر سایه مهاجم مراکشی/ لژیونر ایرانی دومین گلزن برتر المپیاکوس

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس اگرچه در فصل جاری سوپر لیگ یونان موفق شده آمار قابل قبول ۱۰ گل در ۲۱ بازی را از خود به ثبت برساند، اما در هفته‌های اخیر با افت محسوسی در گلزنی مواجه شده است.

طارمی که در ابتدای حضورش در ترکیب المپیاکوس نمایش‌های موثری داشت و توانست خیلی زود جایگاه ثابتی در خط حمله تیم پیدا کند، حالا حدود سه ماه است که موفق به گلزنی نشده؛ موضوعی که باعث شده انتقادهایی نسبت به عملکرد او مطرح شود.

با این حال، بررسی آمار این مهاجم ایرانی نشان می‌دهد که او همچنان یکی از مهره‌های تاثیرگذار خط حمله المپیاکوس به شمار می‌رود. طارمی در ۲۱ بازی این فصل ۴۷ شوت به سمت دروازه رقبا زده و پس از ایوب الکعبی، دومین گلزن برتر تیمش محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه اینکه وینگرهای اصلی المپیاکوس در مجموع عملکرد ضعیف‌تری در گلزنی داشته‌اند و بار اصلی خط حمله این تیم روی دوش مهاجمان مرکزی بوده است. در شرایطی که ژلسون مارتینز و دنیل پودنسه روی‌هم تنها ۵ گل برای تیم به ثمر رسانده‌اند، طارمی و الکعبی مجموعاً ۲۸ گل وارد دروازه حریفان کرده‌اند.

رسانه‌های یونانی در روزهای اخیر به افت گلزنی طارمی اشاره کرده‌اند اما در عین حال معتقدند تحرک بالا، بازی‌سازی و نقش او در ایجاد موقعیت برای سایر بازیکنان همچنان باعث شده سرمربی المپیاکوس به این مهاجم ایرانی اعتماد داشته باشد.

طارمی که امیدوار است با پایان این طلسم، بار دیگر به روزهای اوج خود بازگردد، در ادامه فصل و همچنین رقابت‌های اروپایی می‌تواند نقش مهمی در اهداف المپیاکوس ایفا کند.