به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس که یکی از شانس های قهرمانی در فصل جاری سوپر لیگ یونان بود در هفته گذشته و با عدم پیروزی مقابل پائوک شانس قهرمانی را از دست داد و آاک آتن موفق شد این عنوان را به دست آورد.

سایت «gazzetta» یونان در این رابطه نوشت: المپیاکوس پس از تساوی یک بر یک مقابل پائوک، عملاً شانس قهرمانی در لیگ را از دست داد، اما هنوز دو بازی دیگر پیش رو دارد تا جایگاه نهایی خود را مشخص کند.

فصل برای المپیاکوس هنوز به پایان نرسیده، چرا که این تیم حالا باید برای کسب رتبه دوم تلاش کند؛ هدفی که پس از ناکامی در رسیدن به قهرمانی لیگ، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سرخ‌وسفیدها شاید در لیگ قهرمانان اروپا عملکرد بسیار موفقی داشتند، اما در لیگ داخلی نتوانستند به هدف اصلی خود برسند.

آن‌ها به‌ویژه در دو دیدار مقابل پائوک، با وجود برتری در بخش زیادی از هر دو مسابقه، تنها یک شکست و یک تساوی کسب کردند. مخصوصاً در بازی یکشنبه در ورزشگاه کارایسکاکیس، اگر قرار بود تیمی شایسته پیروزی باشد، آن تیم المپیاکوس بود؛ هرچند در فوتبال «اگر» معنایی ندارد.

المپیاکوس حالا به تیمی تبدیل شده که به سختی گل می‌زند. الکعبی مدت‌هاست در فرم خوب خود نیست و طارمی هم موفق به گلزنی نمی‌شود. در چنین شرایطی این سؤال مطرح می‌شود که چه کسی باید گل بزند؟

در دیدار المپیاکوس و پائوک، با توجه به جریان بازی، نیمه نخست می‌توانست با نتیجه ۲ بر صفر به سود المپیاکوس تمام شود، اما نتیجه بدون گل باقی ماند. در نهایت هم مسابقه با تساوی یک بر یک خاتمه یافت؛ در حالی که این تیم شایسته پیروزی بود.

در فوتبال همیشه تیم بهتر برنده نمی‌شود، اما باید پذیرفت که المپیاکوس کمتر از آنچه در زمین سزاوارش بود، به دست آورد.

ایوب الکعبی با فرصت‌هایی که از دست داد، به‌ویژه موقعیت‌های تک‌به‌تک، و همچنین تصمیم‌های اشتباه در برخی صحنه‌ها مثل زمانی که می‌توانست توپ را به ژلسون پاس بدهد یکی از دلایل اصلی پیروز نشدن المپیاکوس مقابل پائوک بود.

مهاجم مراکشی همچنان از آمادگی ایده‌آل فاصله دارد و این موضوع در عملکردش داخل زمین کاملاً مشهود است. البته در صحنه‌ای که رودینی به اشتباه زاویه دید او را بست، حق با ال‌کعبی بود، اما از مهاجمی در سطح او انتظار می‌رود در چنین مسابقه‌ای حداقل یک گل به ثمر برساند. از یک مهاجم نوک باکیفیت مثل ال‌کعبی همیشه توقعات بالاست.

از سوی دیگر، همان‌طور که پیش‌تر هم مطرح شده بود، المپیاکوس از هافبک‌ها و وینگرهایش هم گل کافی دریافت نمی‌کند. وقتی تیم برای زدن یک گل نیاز به خلق تعداد زیادی موقعیت داشته باشد، طبیعی است که کار بسیار سخت می‌شود.

با این حال، باشگاهی بزرگ مثل المپیاکوس همیشه قهرمانی لیگ را هدف اصلی خود می‌داند؛ عنوانی که این فصل به دست نیامد.