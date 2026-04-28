طارمی در آستانه جدایی از المپیاکوس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه «sportdog» یونان، باشگاه المپیاکوس حالا تمرکز خود را بهطور کامل روی رقابتهای لیگ و دیدارهای حساس مقابل پائوک گذاشته، اما در روزهای اخیر گزارشهای زیادی درباره تغییرات احتمالی این تیم در تابستان منتشر شده است.
خط حمله المپیاکوس در آستانه یک تابستان پرتحول قرار دارد؛ جایی که خوزه لوئیز مندیلیبار و مدیران باشگاه در حال برنامهریزی برای فصل آینده هستند تا بیشترین کارایی ممکن را از تیم بگیرند.
سرخوسفیدها با وجود کیفیت بالایی که در اختیار دارند، بهدنبال یک «نوسازی کنترلشده» در خط حمله هستند؛ تغییری که میتواند تعادل فعلی این خط را دگرگون کند. در سایر پستها نیز شرایط کاملاً سیال است و با توجه به وضعیت بازیکنان قرضی و احتمال فروش برخی مهرهها، تحولات زیادی در راه است.
در این میان ایوب الکعبی پس از تمدید قراردادش تنها مهاجمی است که حضورش در فصل آینده تقریباً قطعی به نظر میرسد. نقش رهبری او و گلزنیهایش نقطه اتکای تیم محسوب میشود.
در مقابل کلایتون مهاجم جوان تیم هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده کند. کمبود ریتم بازی و دشواری در تطبیق با خواستههای مندیلیبار باعث شده تا تصمیم به انتقال قرضی او گرفته شود تا در تیمی دیگر فرصت بازی بیشتری داشته باشد و با آمادگی بالاتری بازگردد.
اما مهمترین موضوع به وضعیت مهدی طارمی مهاجم ایرانی برمیگردد؛ بازیکنی که میتواند با یک انتقال بزرگ تمام معادلات را تغییر دهد. حضور فدریکو پاستورلو ایجنت سرشناس در آتن طی روزهای گذشته شایعات درباره پیشنهادهای خارجی برای طارمی را تقویت کرده است. هرچند طارمی بازیکنی باکیفیت و تاثیرگذار است، اما یک پیشنهاد مالی سنگین میتواند شرایط را تغییر داده و منابع مالی لازم برای تقویت تیم را فراهم کند.
در چنین شرایطی المپیاکوس دست روی دست نگذاشته و از حالا وارد بازار نقلوانتقالات شده است. این تیم بهدنبال جذب دستکم دو مهاجم جدید است؛ یک بازیکن برای همراهی الکعبی و مهاجمی دیگر با ویژگیهای متفاوت تا تنوع بیشتری در خط حمله ایجاد شود، بهویژه اگر طارمی از تیم جدا شود.
در مجموع استراتژی المپیاکوس بر پایه «نوسازی هدفمند» شکل گرفته است. حفظ الکعبی به معنای ثبات در تیم است اما احتمال فروش طارمی نشان میدهد که باشگاه همچنان به مدل کسب درآمد از طریق فروش بازیکنان پایبند است.
همچنین تصمیم برای انتقال قرضی کلایتون اقدامی منطقی به نظر میرسد، چرا که نیمکتنشینی طولانیمدت به ضرر پیشرفت اوست. جستجو برای جذب دو مهاجم جدید هم نشان میدهد مندیلیبار بهدنبال تیمی منعطفتر و با گزینههای بیشتر در گلزنی برای فصل دشوار پیشرو در یونان و اروپا است.
به نظر میرسد المپیاکوس قصد دارد خریدهای سطح بالایی انجام دهد و نامهایی مطرح شده که میتواند هواداران را هیجانزده کند. تابستانی داغ در انتظار بندر پیرئوس خواهد بود!
